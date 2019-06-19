PEMA, filoların lastik yönetimini Continental'in CESAR'ı ile yapacak

19 Haziran 2019

Avrupa’da faaliyet gösteren ticari araç kiralama şirketi PEMA ile teknoloji şirketi ve premium lastik üreticisi Continental, 18.000’in üzerinde aracın lastik yönetimini dijitalleştiriyor. Continental’in geliştirdiği, PEMA’nın sistemine entegre edilen dijital filo yönetim sistemi CESAR, araç ve servis bilgilerinin özel bir arayüz üzerinden paylaşılmasını ve düzenli olarak güncellenmesini sağlıyor.

PEMA Lastik Yönetimi Ekip Lideri Wolfgang Beuleke kurulumundan bir yıl sonra, sistemden nasıl etkilendiğini şu sözlerle dile getirdi: CESAR arayüzü ile tüm lastik yönetimi faaliyetlerimizi kontrol etmenin faydaları beklentilerimizin çok üzerinde.Öncelikle, artan şeffaflık müşterilerimizle yaptığımız servis anlaşmalarına ne kadar uyulduğundan emin olmamıza yardımcı oluyor. İşletme giderlerimiz azaldı ve artık ülkeler arasında standart hale gelen hızlı süreçler devreye girdi. İkincisi, veri analizinden çok fazla faydalanıyoruz. Elde ettiğimiz bilgiler sayesinde servis maliyetlerimizi önemli ölçüde azalttık. Diğer yandan kullanım alanına göre optimize edilen lastiklerle ortalama kilometre performansını da artırdık.

CESAR 360 derece filo hizmeti sunuyor

Continental’in profesyonel her şey dahil lastik hizmeti Conti360° Filo Hizmetleri için özel olarak geliştirilen CESAR filo yönetim sistemi, o günden bu yana sürekli olarak optimize ediliyor. Araç ve lastik bilgileri sisteme kaydedilerek merkezi olarak işleniyor. Kullanıcılar nerede yaşarlarsa yaşasınlar, daima en güncel verilere ulaşabiliyor.

Continental EMEA Uluslararası Filo İşletmeleri Bölüm Başkanı Thomas Wolf, “CESAR, müşterilerin kendi ihtiyaçlarına göre uyarlanan otomatik iş akışlarıyla gerekli tedbirlerin hızla uygulanabileceği hizmetleri belirler. Bu hizmetler filonun kendi atölyesinde, depoda veya otobanda verilebilir. ContiFleetReporting verilerini analiz ederek PEMA'ya Almanya, Danimarka, İsveç, İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Polonya'daki filolarında lastik yönetimi süreçlerini en yüksek verimlilikle kontrol etmelerine yardımcı olacak öneriler sunabiliyoruz.” diye konuştu.