Pemka Elektrik 15'ten fazla ülkeye ihracat yapıyor

İstanbul’da kurulan ve 1994 yılından günümüze dek modern üretim tesislerinde son teknoloji makine parkurlarıyla elektrik ve aydınlatma alanında dünya standartlarında üretim gerçekleştiren Pemka Elektrik dünyanın birçok ülkesinde güçlü partnerlere sahip olduğunu ve ihracat ağını daha da artırmayı hedeflediğini açıkladı.

Türkiye pazarının %50’sine yakın hakimiyeti ve 20'den fazla ülkeye yaptığı ihracatlar ile kendi sektöründe standartlarını sürekli takip ederek son güncellemeler ile stratejisini oluşturduğunu vurgulayan Pemka Elektrik, kaliteli üretim ve montaj hizmeti ile birçok önemli marka ve firmanın çözüm ortağı konumunda olduğunu belirtti.

Pemka Elektrik ürün kalitesiyle fark yaratıyor

Sektördeki 26 yıllık tecrübesiyle kaliteli üretime öncelik veren Pemka Elektrik, piyasaya sundukları her bir ürünün üretim aşamasından başlayarak imalat, montaj ve satış süreçlerinde uzman kadrosu ile sahip olduğu donanım ve ekipmanlar ile sürekli kendini yenileyerek dünyaya daha kaliteli hizmet sunabilmek adına yeni yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Pemka Elektrik’in tecrübeli Genel Müdürü Emre Pembeci, "Dünya’nın her noktasına ulaşma hedefi ile kısa sürede ihracat ağını geliştirerek bu alanda Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu olan TurkishExporter ile çalıştıklarını belirtti. ‘Sektörde ihracat ve ithalatçıları bir araya getiren güvenilir ve kaliteli hizmeti olan TurkishExporter sayesinde güzel ihracatlar yaptık ve platform üzerinde halen aktif görüşmelere devam ediyoruz. Üyeliğimizin daha 1 yıl olmamasına rağmen 300.000 dolarlık bir ihracat kazanımı sağladık." şeklinde konuştu.

Pandemide hız kesmeden üretime devam etti

2020 yılında tüm dünya pandeminin etkisindeyken bile üretimine hız kesmeden devam eden firma, yaptığı ihracatlar sayesinde Türkiye ekonomisine pozitif katkı sağladı.

Pemka Elektrik Genel Müdürü Emre Pembeci, "Her yıl hedeflediklerinin üzerinde bir ihracat büyüme ivmesi yakaladıklarını belirtirken bu sene birlikte çalıştıkları e-ihracat platformu olan TurkishExporter ile hedeflerini büyüttüklerini söyledi. ‘2021 başından bu yana TurkishExporter’un katkılarıyla birlikte ihracat oranlarımızda %30’luk bir büyüme hedefliyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

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