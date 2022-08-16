Penta Teknoloji, cirosunu 4 milyar liraya yükseltti

Şirketten yapılan açıklamaya göre Penta Teknoloji, 2022 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurdu.

Penta Teknoloji’nin yılın ilk yarısında konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artışla 4 milyar lira oldu.



Aynı dönemde brüt karını 300,6 milyon liraya yükselten Penta Teknoloji’nin FAVÖK’ü 222 milyon lira, FAVÖK marjı ise yüzde 5,5 olarak gerçekleşti.

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, teknolojinin artık hayatın her alanını etkileyen, bireysel tüketici, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör olmak üzere tüm paydaşların odağına aldığı bir alan olduğunu belirtti. Erünsal, şunları kaydetti:

"Son yıllarda gerek teknolojik yeniliklerin hızlanması gerekse bu alana ilginin yükselmesiyle artan BT yatırımları, üretimdeki canlanma ile birlikte hız kazanmış durumda. Penta Teknoloji olarak bizler de ülkemizi teknoloji ürünleriyle buluşturmak ve iş ortaklarımıza katma değerli hizmet sunmak için çalışıyoruz. 2022 yılının ikinci çeyrek sonuçları da bu çalışmalarımızın neticesini görmemiz açısından memnuniyet verici. Hem şirketimiz hem de ülkemiz için sürekli gelişim ve katma değer sunma vizyonumuzla çalışmalarımıza devam edeceğiz."