Penta Teknoloji cirosunu yüzde 63 artırdı

Şirket açıklamasına göre, bilgisayar, yazılım, baskı çözümleri, sunucu, veri depolama ve ağ ürünleri başta olmak üzere 30 yılı aşkın süredir bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımını gerçekleştiren Penta Teknoloji, 2021 yılının ilk üç aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Penta Teknoloji'nin 2021 yılı ilk çeyrek konsolide cirosu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artışla 1,27 milyar TL oldu. Aynı dönemde brüt karını 88,3 milyon TL'ye yükselten Penta Teknoloji'nin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 64,9 milyon TL olurken; FAVÖK marjı ise yüzde 5,1 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında halka arz olan Penta Teknoloji, yılın ilk çeyreğinde 15,7 milyon TL konsolide net kar elde etti.