Penta Teknoloji'den McAfee ile iş birliği

10 Temmuz 2020

Yıldız Holding'in tekenoloji dağıtım şirketi Penta, dünyanın önde gelen siber güvenlik şirketleri arasında gösterilen McAffe ile distribütörlük anlaşması yaptı. Böylece, McAfee’nin bireysel ve küçük işletme ürünlerinin dağıtımından Penta Teknoloji sorumlu olacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Erünsal, yapılan iş birliğinden memnun olduklarını ve bu iş birliği ile ürün portföylerini güçlendirdiklerini belirtti.

Penta Teknoloji olarak en büyük hedeflerinin iş ortaklarına katma değerli ve uçtan uca çözümler sunmak olduğunu söyleyen Erünsal, şunları kaydetti:

"Cihazlardan buluta güvenlik çözümleri sağlayan McAfee ile başlattığımız iş ortaklığımız sayesinde, ürün portföyümüzü güçlendirirken; bayilerimize de McAfee güvenlik yazılımlarını Penta Teknoloji güvencesiyle müşterilerine sunabilecekleri bir satış kanalı açıyoruz. Farklı ölçek ve iş alanlarındaki müşterilere yaygın bayi kanalımızla temas ederek, McAfee’nin Türkiye’deki pazar payını güçlendirmeyi ve lisanslı abone sayısını artırmayı amaçlıyoruz.” dedi.

“Penta Teknoloji ile geniş kitlelere ulaşacağız”

McAfee EMEA Bireysel ve Küçük İşletme Direktörü Alexander Salvador ise, “Penta Teknoloji’nin geniş dağıtım kanalı McAfee güvenlik çözümlerimizin yaygın kitlelere ulaştırılmasını sağlayacak. Bizler de kullanıcıların tehlikeli web sayfaları, çevrimiçi bankacılık ve alışveriş gibi günlük aktivitelerinde siber suçlulardan korunması için çalışacağız. Türkiye’nin öncü teknoloji dağıtıcısı Penta Teknoloji’nin dijital ürün dağıtım yetkinliğiyle daha çok kullanıcı ve iş yerine güvenlik çözümlerimizi ulaştırmayı hedefliyoruz. Şirketimizin sloganı 'Together is power'da olduğu gibi, bu iş birlikteliğinin bizi pazarda daha güçlü hale getireceğine inanıyoruz.” diye konuştu.