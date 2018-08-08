Penta ve Snow Software'den yeni işbirliği

08 Ağustos 2018

Yaklaşık 30 yıldır bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımını gerçekleştiren Penta Teknoloji, şirketlerin BT maliyetlerini azaltmak için başvurdukları Yazılım Varlık Yönetimi’nde (Software Asset Management-SAM) bu alanda dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Snow Software’in Türkiye’deki tek yetkili dağıtıcısı oldu.

Türkiye’de henüz yeterince aktif olmayan Yazılım Varlık Yönetimi kanalında öncü şirketlerden biri olmayı hedefleyen Penta, bu yeni iş birliğiyle, şirketlerin yazılım varlıkları üzerinde tam kontrole sahip olabildikleri ve yazılımlarını en etkin şekilde yönetebilme konusunda farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Snow Software ile yaptıkları anlaşmayla her iki markanın daha da güçleneceğini belirten Penta Teknoloji Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Erünsal, “Snow Software ile başlatmış olduğumuz iş ortaklığı, Türkiye’de tek yetkili dağıtıcı olduğumuz diğer markalarımız gibi bizler için çok önemli. Snow’un Türkiye’deki tek dağıtıcısı olarak markanın gücüne güç katacağımıza inancımız tam. Bu sayede müşterilerimizin yazılım harcamalarını maksimumda optimize etmelerini sağlayacağız” yorumunu yaptı.

351 milyar dolarlık pazar

Snow Software Bölge Direktörü Joakim Lisinski ise Yazılım Varlık Yönetimi çözümlerinin son yıllarda şirketler için en kritik konulardan biri olduğunu ifade ederek, “Geçtiğimiz yıl yapılan kurumsal yazılım harcamaları global olarak 351 milyar doların üzerindeydi. Bu sayının her geçen yıl artacağını öngörüyoruz. Yazılım Varlık Yönetimi’nde Penta Teknoloji ile gerçekleştirdiğimiz iş ortaklığıyla Türkiye’deki işletmeler, alanında lider iki şirketin iş birliğinden doğan mükemmel bir fırsata sahip olacaklar” dedi.