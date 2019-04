Penti, SAP iş birliği ile gücünü globale taşıyor

29 Mart 2019

Penti, tüm dünyadan müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine daha hızlı yanıt verecek yeni nesil teknolojileri iş süreçlerine katıyor. Çorap pazarındaki lider konumunu daha da güçlendirmenin yanı sıra iç giyim ve mayo perakendeciliğinde de öncü marka olmayı hedefleyen Penti, SAP’nin yeni nesil moda çözümü olan S/4HANA for Fashion and Vertical Business çözümünü dünyada kullanan ilk marka olarak bir ilke daha imza attı.

Global bir marka olmanın yanı sıra Türkiye'de olduğu gibi yurtdışında da kadınların "lovebrand"i olmayı hedefleyen Penti, tüm dünyada 500’den fazla mağazayı yönetiyor. Alışveriş deneyimini daha fazla kişiselleştirmek ve kadınların beklentilerine hızlı ve eksiksiz yanıt verebilmek adına Penti, dijital dönüşüm yolculuğunda kurumsal yazılım ve uygulama alanında dünya lideri SAP ile iş birliği yapıyor.

Pek çok sebepten dolayı dijital dönüşümün kendileri için son derece kritik bir konu olduğunu söyleyen Penti Giyim CEO’su Mert Karaibrahimoğlu, “SAP S/4HANA projesi bizim için yalnızca var olan iş uygulamalarının yenisiyle değiştirilmesi değil, tüm süreçlerin gözden geçirilmesi, yeni kontrol ve verimlilik uygulamalarının devreye alınması demek oldu. Dijital dönüşüm yolculuğumuzun en önemli aşamasını tamamlamış olduk. Bundan sonra gelebilecek uygulamaları ve çözümleri artık doğru bir yapı üzerine kuracağımızı bilerek karar vereceğiz. Şirket işleyişindeki rol ve sorumlulukların netleşmesi, birimler arası koordinasyon, işlerin kuralına uygun yapılması gibi faydalar elde ettik ancak belki de en önemlisi tüm süreçlerdeki şeffaflık ve izlenebilirlik oldu. Yakın zamanda müşteri ilişkileri ile ilgili çözümlerimizin yeni platforma aktarılıp tüm kanallar için konsolide edilmesi, analitik ve raporlama çözümlerinin yenilenmesi gibi projelerimiz olacak. Ardından aldığımız yeni teknoloji çözümlerinin planlama ve verimlilik alanlarında kullanılması ile ilgili projeler gelecek.” diyerek projenin Penti için önemini ifade etti.

SAP Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Karal ise perakende sektörünün dijitalleşmenin nimetlerinden faydalanmak zorunda olduğuna dikkat çekerek, “Hepimiz birer tüketici olarak, bugüne kadar bildiğimiz iş modellerini ve geleneksel alışveriş yöntemlerini hep birlikte değiştiriyoruz hatta bozuyoruz diyebiliriz. Cep telefonumuzdan alışveriş yapıyoruz ve en çok beğendiğimiz ürün en hızlı şekilde ve koşullarda, en uygun fiyata elimize ulaşsın istiyoruz. Bu deneyim zincirinde karşılaştığımız kötü hizmet ve deneyimleri de unutmuyor ve çoğunlukla affetmiyoruz. Bu nedenle perakende ve moda sektörü, teknoloji yatırımları ile müşteri deneyimini iyileştirmeye, rekabette öne geçmeye ve marka görünürlüğünü arttırmaya odaklanıyor. SAP olarak müşterilerimizin bu yolculuklarında hayal ettikleri iş modeline ulaşmaları için yardımcı oluyoruz. Perakende dünyasının öncü şirketlerinden Penti SAP S/4 HANA projesi ile artık tümüyle müşterilerine odaklanırken, verimliliğini, şeffaflığını ve izlenebilirliğini artırıyor ve yenilikçi ürünlerini pazara çok daha hızlı sunma imkanına sahip oluyor.” diye konuştu.

Nesnelerin İnterneti ve Öğrenen Makinelerle kusursuz müşteri deneyimi

SAP S/4HANA for Fashion and Vertical Business çözümü, moda sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin dijital ekonominin gereklerini yerine getirmesine yardımcı olacak kapsamlı bir ürün ailesi sunuyor. Moda süreçlerini uçtan uca desteklemek üzere SAP Leonardo dijital inovasyon sisteminden yararlanan bu çözüm, operasyonel verileri gelişmiş analitiklerle anlamlandırarak öngörülebilir bilgiye dönüştürüyor. Basit ve kullanımı kolay arayüzü sayesinde perakendeciler iş süreçlerinin her noktasına erişebiliyor; hızla değişen ihtiyaçlara kolayca uyum sağlıyor, bölge, kategori, kanal ve ürün bazında gerçek-zamanlı raporlama mümkün hale geliyor. Nesnelerin İnterneti (IoT) ve öğrenen makinelerden faydalanan bu dikey moda platformu sayesinde perakendeciler, kusursuz müşteri deneyimi sunmak için gerekli esnekliği ve çevikliği kazanırken, verimliliğini de artırıyor.