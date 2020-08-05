Penti, siber saldırıya uğradığını açıkladı

05 Ağustos 2020

İç giyim firması Penti, müşterilerine gönderdiği SMS ile siber saldırı hususunda bilgilendirme yaptı. Sitesine yönlendiren şirket, 31 Temmuz tarihinde yaşanan siber saldırı sonucunda meydana gelen durum hakkında bilgi verdi. Şirket, saldırganların sisteme girişinin engellendiğini duyurdu. Kredi kartı bilgileri noktasında hiçbir müşterinin olumsuz bir durumla karşılaşmadığını ifade eden şirket yönetimi, konuyla ilgili bilgi alınmak istenmesi durumunda, Penti çağrı merkezi ve mail yoluyla iletişim kurulabileceğini belirtti.

Siber saldırı açıklamasında, mağazaların çalıştığını ve değişim sürecinin devam ettiğini, internet sitesi üzerinden de hizmetlerin 7/24 devam edeceğini belirtildi. Şirketin açıklaması şu şekilde:

""Dünyada ve ülkemizde her geçen gün artan siber saldırıların hedefinde birçok devlet kurumu v­e özel şirket yer almakta.

31 Temmuz 2020 Cuma günü, son zamanlarda dünya çapında birçok kurumun da karşılaştığı, uluslararası şebekeler tarafından

organize edilen bu tarz siber saldırılardan birinin de şirketimizi hedef aldığını tespit ettik.

Bilgi teknolojileri ekibimizin, siber güvenlik ekibimizin ve siber güvenlik hizmeti aldığımız paydaşlarımızın da çalışmaları ile

bu saldırıya hemen müdahale ederek karşılık verdik ve saldırganların sistemlerimize erişimlerini engelledik.

Çalışmalarımız neticesinde müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız açısından oluşması muhtemel riskleri bertaraf etmeyi

başardık ve devam edebilecek saldırılar için de önleyici ve alt yapımızı kuvvetlendirici çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Belirtmek isteriz ki hiçbir müşterimizin kredi kartı bilgisi ile ilgili bir risk söz konusu olmadığı gibi, Penti olarak tüm dünyadaki 600 mağazamızda, penti.com ve penti mobil uygulamamız ile de 7/24 müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz.

Konu ile ilgili detaylı bilgi almak istemeniz halinde misafir.iliskileri@penti.com.tr uzantılı e-posta adresimize e-posta göndererek veya 0850 3330768 numaralı çağrı merkezimizi arayarak bilgi talebinde bulunabilirsiniz.

Saygılarımızla"