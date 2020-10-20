Penti'den geri dönüşüm atağı

20 Ekim 2020

Penti, sürdürülebilirlik vizyonunu kapsamında dünya üzerindeki karbon ayak izini azaltma çalışmalarına devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji ve su tasarrufunun yanında her türlü atığın geri dönüşüm ile geleceğe dönüşmesi noktasında çevre bilincini en üst seviyede tutan Penti, Unify işbirliği ile doğada atık halde bulunan 1 milyon adet pet şişeyi ve 5 tondan fazla endüstriyel naylon atığını geri dönüştürdü.

Konvansiyonel polyester ve polymid malzemeler yerine 'repreve' ipliklerinin kullanıldığı 'I’M IN' Değişime Varım ismiyle sunulan koleksiyon yüzde 45 daha az enerji, yüzde 20 daha az su ve yüzde 30 daha az emisyon katkısı sağlamış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Penti Giyim CEO’su Mert Karaibrahimoğlu, küresel yaşam kalitesine yönelik sağladıkları katkıyı inovatif projeler ile güçlendirmeyi, yenilikçi projeleri hayata geçiren, kadının hayatına zenginlik katma misyonunu sürdürmeye I’M IN koleksiyonu ile devam ettiklerini söyledi. Bu vizyondan hareketle bu sezon iç giyim, ev giyim, çorap, spor giyim, tüm tayt ürün gruplarını içinde barındıran 54 parçalık bir koleksiyon hazırladıkları bilgisini veren Karaibrahimoğlu, "Birçok özelliği içinde barındıran I’M IN Değime Varım koleksiyonumuz değişim, dönüşümün hikayesini anlatıyor. Bu koleksiyonda,doğa dostu bir üretim yönetimi ile enerji tasarrufu sağlayarak modadaki sürdürülebilirliğin esasında geleceğin sürdürülebilirliğine yapacağı katkının altını çizmek istiyoruz." dedi.