Penti'nin yeşil dijital dönüşüm çözüm ortağı: Vodafone

Penti'ye IoT tabanlı Red Enerji hizmeti sağlayan Vodafone Business, projenin ilk etabında Penti'nin en çok enerji tüketimi yapan Türkiye genelindeki 50 mağazasında devreye girecek. Bu etabın tamamlanmasının ardından Red Enerji çözümü, diğer Penti mağazalarında da yaygınlaştırılacak.

21 milyar lira tasarruf ve karbon salımında 3 milyon tonluk azalma

Yeşil dijital dönüşümü destekleyen Red Enerji çözümlerinin tüm şirketlerce kullanılması halinde Türkiye'de 21 milyar lirayı aşkın elektrik tasarrufu ve karbon salımında 3 milyon tonu aşkın azalma sağlanabildiğini aktaran Kestioğlu, "Anlık enerji takibi ve yönetimi yapabildiğimiz Red Enerji çözümümüzle iklimlendirme ve aydınlatmanın yanında, prizlerin uzaktan açılma ve kapanma durumu söz konusu olurken, bu sayede kullanım dışı saatlerinde açık unutulan klima ve aydınlatma gibi enerji kalemlerinin de önüne geçebiliyoruz. Ayrıca sistemde belli senaryolar girilerek iklimlendirme ve aydınlatmanın açılacağı ve kapanacağı saatler önceden planlanabilirken, bunlara ek olarak sunduğumuz danışmanlık hizmetiyle de her lokasyonun karbon ayak izini de hesaplayabiliyoruz" değerlendirmelerinde bulundu.

Sürdürülebilir düzen kurmak çok değerli

Penti Üst Yöneticisi (CEO) Mert Karaibrahimoğlu 'sorumlu üretim ve tüketim' prensibiyle hareket ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik bizce yalnızca çevre dostu olmak demek değil sürdürülebilir bir düzen kurmak da demek. Bu anlamda yaptığımız işbirliğinden büyük mutluluk duyuyoruz. Red Enerji ürünü ile şu anda 50 Penti mağazamızda anlık enerji takibi ve yönetimi yapılabiliyorken, enerji tüketim ve maliyetlerinde yüzde 30'lara varan tasarruf imkanı sağlanabiliyor. Uzun vadede bu projenin tüm mağazalarımızda yaygınlaşmasını planlıyoruz.”