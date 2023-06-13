PepsiCo, 100 milyon dolarlık yatırımla 2.5 milyon öğrenciye destek olacak

Başak Nur GÖKÇAM

PepsiCo, toplumsal cinsiyet eşitliği ve nitelikli eğitim alanlarını çalışmalarının hedefine almaya devam ediyor. Bu alanlarda çeşitli sosyal sorumluluk projelerine imza atan ve pep+ stratejisi doğrultusunda, PepsiCo Vakfı ve TEV iş birliği ile geçen yıl ‘PepsiCo Geleceğin Bilim Kadınları Akademisi’ projesine bu yıl da devam ediyor. Bugüne kadar 200 öğrenciye burs veren akademi, mezun ettiği 95 öğrencinin yerini tekrar doldurdu.

Proje kapsamında programa katılan kız öğrenciler, bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik (STEM) alanlarında eğitimler alırken mentörlükten seminer ve panellere kadar birçok farklı destekten de yararlanma fırsatı yakalayacak. Projeye ilişkin açıklama yapan PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Evrim Şen, “STEM eğitimine ilişkin eşitsizliklerin ortadan kalkması yolunda PepsiCo Geleceğin Bilim Kadınları Akademisi ile attığımız bu küçük ama önemli adımla insanlara daha iyi bir gelecek adına ilham verebileceğimize inanıyoruz” dedi.

Proje ile Türkiye’nin dört yanından farklı üniversitelerde STEM alanında eğitim alan öğrencileri bir araya getirdiklerini belirten Şen, “Bir sorunu tespit etmek ya da farkındalık yaratmanın da ötesinde, STEM eğitimine ilişkin eşitsizliklerin ortadan kalkması yolunda attığımız bu küçük ama önemli adımla insanlara daha iyi bir gelecek adına ilham verebileceğimize inanıyoruz. Bugüne kadar 71 ülkede toplumsal cinsiyet eşitliği girişimlerini hayata geçirdik.

Eşitliği teşvik eden ve bu konuda aksiyon alan bir şirket olarak bu konudaki sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Biz bu bilinçle önümüzdeki dönemde de PepsiCo olarak çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı geliştirerek sürdürülebilir bir yaşama katkı sağlamaya, PepsiCo Geleceğin Bilim Kadınları Akademisi gibi projelerle pozitif etki yaratmaya ve değişimi tetikleyen iş birlikleriyle bu çabayı büyütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Genç kadınların yaşam yolculuğuna etki edecek

Kadınları eğitimde, iş ve sosyal hayatta belirli kalıplara yönlendiren de maalesef önyargılar olduğunu vurgulayan Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın, “Türk Eğitim Vakfı olarak kız öğrenci yurtlarımız, hayata geçirdiğimiz burs fonları, projeler ve iş birliklerimizle genç kadınların eşit fırsatlara sahip olması adına gayretlerimizi sürdürüyoruz.

PepsiCo, kadın bursiyerlerimizin sadece eğitimlerini finanse etmekle kalmayıp aynı zamanda ilham verici rol modeller ve kılavuzlar sağlayarak da onları destekliyor. Bu, gelecekteki birçok bilim kadınının hayatına dokunacak, onların potansiyellerini keşfetmelerine ve kendi alanlarında başarılı olmalarına yardımcı olacak bir çabadır. Geleceğin Bilim Kadınları Akademisi genç kadınların yaşam yolculuğuna etki edecek” dedi.