PepsiCo 2018 Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladı

06 Ekim 2019

Daha sürdürülebilir bir gıda sisteminin inşasına odaklanan PepsiCo, 2020 sonuna kadar bugün yarıdan fazlasını Sürdürülebilir Tarım Programı aracılığıyla sağladığı tarımsal ham maddeleri %100’e çıkarmayı ve 2025 yılına kadar üretimde kullandığı suyun %100'ünü geri dönüştürmeyi hedefliyor. PepsiCo ayrıca 2025 yılına kadar içecek portföyü genelinde geri dönüştürülmemiş plastik içeriği kullanımını %35'e düşürmeyi hedeflerken değer zinciri genelinde mutlak sera gazı salımını da 2030 yılına kadar 2015 yılındaki seviyesine göre %20 düşürmeyi amaçlıyor.

2018 Sürdürülebilirlik Raporunda, şirketin daha sürdürülebilir bir gıda sistemi oluşturmasına katkıda bulunabileceğine inandığı Tarım, Su, Ambalaj, Ürünler, İklim ve Toplum gibi altı öncelik alanında kat ettiği mesafeyi ve hedefleri vurgulanıyor.

PepsiCo CEO'su ve Başkanı Ramon Laguarta raporla ilgili yaptığı açıklamada, “Sürdürülebilirliği geliştirmek ve başarılı bir şirket olmak, PepsiCo'nun geleceğinde önemli bir rol oynayacaktır. Ürünleri her gün bir milyardan fazla tüketici tarafından beğeniyle tüketilen, yiyecek ve içecek sektörünün liderlerinden biri olan ve 60 ülkeyi kapsayan bir tarımsal tedarik zincirini işleten bir şirket olarak; iklim değişikliği ve kaynak kıtlığından, ambalaj atığı ve gelir eşitsizliğine kadar uzanan modern gıda sisteminin karşılaştığı problemlerin birçoğunun çözümünde mutlaka rol oynamak durumunda olduğumuza inanıyoruz. Bu yüzden küresel ölçeğimizi kullanmaya çalışırken, sürdürülebilirlik ajandamızın daha hızlı ilerlemesine ilişkin taahhüdümüze derinden bağlıyız. Kat ettiğimiz önemli mesafeden ve ekibimizin ortak faaliyetlerinden gurur duyuyorum, ancak bu faaliyetler sadece başlangıç, daha yapacağımız çok şey var. Sürdürülebilirliği geliştirmek ve başarılı bir şirket olmak, PepsiCo'nun geleceğinde önemli bir rol oynayacaktır. 21. yüzyılda işletme yönetiminin, dünyamıza, toplumlarımıza ve gelecek kuşaklara karşı bir sorumluluğa sahip olması gerektiğine samimiyetle inanıyorum " ifadelerini kullandı.

PepsiCo 2018 Sürdürülebilirlik Raporundan satırbaşları

2020’de hammaddelerin tamamı sürdürülebilir tarımdan

Kaynaklarını daha sürdürülebilir ve dayanıklı tarım aracılığıyla sağlamaya çalışan PepsiCo, dünya genelindeki çiftliklerde kaynakların etkin kullanımı, çevre bilinci ve işçi haklarına ilişkin standartları da yükseltiyor. 2018 sonuna kadar patates, mısır, yulaf ve portakal gibi PepsiCo'nun doğrudan çiftçiden sağladığı tarımsal ham maddelerinin yarıdan fazlasının Sürdürülebilir Tarım Programı aracılığıyla sağlanan sürdürülebilir kaynaklardan oluşuyor. Şirket, 2020 sonuna kadar bu oranı %100'e çıkarma hedefine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Halihazırda, Lay’s® ve Ruffles® dahil olmak üzere, Kuzey Amerika Frito-Lay portföyündeki cipslerin %100'ü, sürdürülebilir kaynaklardan temin edilen Kuzey Amerika patateslerinden üretiliyor.

2025’te üretimde kullanılan suyun tamamı geri dönüştürülebilir olacak

Değer zinciri genelinde suyun daha tasarruflu kullanılmasına çalışan PepsiCo, yüksek su riski arz eden tarım ve üretim faaliyetlerinde su kullanımı verimliliğini geliştirmeye ve yüksek su riski arz eden alanlarda 2025 yılına kadar üretimde kullandığı suyun %100'ünü geri dönüştürmeye odaklanmış bulunuyor. Şirket, yerel su havzalarını koruyan politika ve uygulamaları savunmak için ölçeğini ve uzmanlığını kullanmaya odaklanıyor. Ayrıca, 2018 yılında, PepsiCo Vakfı, 6 milyonu aşkın insanın güvenli suya erişimini sağlamaya yardımcı olarak, 2006 yılından bu yana bu inisiyatiften faydalanan kişi sayısını 22 milyona çıkarmış bulunuyor.

2025’te geri dönüştürülmemiş plastik içeriği kullanımı %35'e düşecek

PepsiCo yakın zamanda 2025 yılına kadar içecek portföyü genelinde geri dönüştürülmemiş plastik içeriği kullanımını %35'e düşürmek olarak yeni hedefini duyurdu. Şirket ayrıca, 2025 yılına kadar plastik ambalajlarında %25 geri dönüştürülmüş ambalaj ve 2030 yılına kadar Avrupa Birliği'nde plastik şişelerinde %50 geri dönüştürülmüş ambalaj kullanmayı amaçlıyor. Önümüzdeki yıldan itibaren, LIFEWTR® ABD'de %100 geri dönüştürülmüş plastik şişede ambalajlanırken, bubly™ sadece alüminyum ambalajda sunulacak. Ayrıca, şirket "Şişenin Ötesinde" stratejisi ile gelişimini sürdürerek, başta "SodaStream® " vasıtasıyla olmak üzere, 2025 yılına kadar 67 milyar tek kullanımlık plastik şişe kullanımının önleneceğini öngörüyor.

ABD'de, 354 ml’lik porsiyonda 100 veya daha az kaloriye sahip yaklaşık 500 içecek seçeneğine sahip

PepsiCo, eklenmiş şeker, sodyum ve doymuş yağ miktarını azaltarak ve besin öğelerine dayanan yenilikler ve satın almalar ile ürün portföyünü genişleterek tüketicilere sunduğu seçenekleri geliştirmeye devam ediyor. Sadece ABD'de, PepsiCo, 354 ml’lik porsiyonda 100 veya daha az kaloriye sahip yaklaşık 500 içecek seçeneğine sahip ve 2018 yılında ve 2019 başlarında, Bare Snacks® ve Cytosport (Muscle Milk© and EVOLVE® Protein üreticileri) gibi markaları bünyesine katmış bulunuyor.

Sera gazı salımını 2030 yılına kadar %20 düşürme hedefi

PepsiCo, değer zinciri genelinde mutlak sera gazı salımını azaltma hedefini, 2030 yılına kadar 2015 yılındaki seviyesine göre %20 düşürmek olarak belirlemiş bulunuyor. 2018 yılında, PepsiCo, Kapsam 3 emisyonlarını (şirketin doğrudan faaliyetleri dışında oluşan), yaklaşık 2.2 milyon metrik ton azaltmış, ayrıca doğrudan faaliyetlerinden dolayı oluşan Kapsam1 ve 2 emisyonlarını %6,4 düşürmüş bulunuyor. PepsiCo iklim değişikliğinin etkisini azaltmak için; iklim dostu tarımsal uygulamaların teşvik edilmesi ve düşük karbonlu araç filosunun genişletilmesinden, üretim faaliyetlerinde yenilenebilir enerji kullanımının genişletilmesine kadar uzanan birçok alandaki uygulamayı değer zinciri aracılığıyla hayata geçirerek sera gazı salımını azaltmaya devam ediyor.

PepsiCo Vakfı’ndan kadınların faydalanacağı girişimlere 27.3 milyon dolar

Dünya genelinde kadınların gelir potansiyelini artırma taahhüdü kapsamında, PepsiCo ve PepsiCo Vakfı, faaliyet gösterdiği toplumlarda kadınların faydalanacağı girişimleri desteklemek için 2016 yılından bu yana 27.3 milyon dolar yatırım yapmış bulunuyor. Ayrıca şu anda dünya genelinde PepsiCo yöneticilerinin yüzde 40'ı kadınlardan oluşuyor.