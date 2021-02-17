PepsiCo, geçen yıl net yüzde 4,8 büyüdü

PepsiCo, 2020 yılına ait dördüncü çeyrek ve yılsonu finansal sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre şirket, dördüncü çeyrekte net gelirlerinde yüzde 8,8, yılsonunda ise toplamda net yüzde 4,8 büyüme elde etti.

COVID-19 nedeniyle oldukça zorlu geçen 2020 yılında elde ettikleri büyüme rakamlarından dolayı oldukça memnun olduklarını ifade eden PepsiCo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ramon Laguarta, “PepsiCo olarak global atıştırmalık ve gıda işimizin dayanıklılığını dördüncü çeyrekte korurken global içecek işimizin hız kazanmasıyla yılı güçlü bir şekilde kapattık. Sonuçlarımız, zorlu COVID-19 şartları altında bile kendini işine son derece adamış çalışanlarımızın, çeşitlendirilmiş portföyümüzün, çevik tedarik zincirimizin gücünün ve dayanıklılığının, pazarlara açılma sistemlerimizin ve güçlü pazar uygulamalarımızın bir göstergesi niteliğinde." dedi.

2021’de PepsiCo’nun organik gelirlerindeki kazançtaki artışı, uzun vadeli hedefleriyle uyum içinde sürdürmeyi planladıklarını belirten Ramon Laguarta,“İşlerimizi ilerletirken çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve topluluklarımızı destekleme kararlığımızı sürdürüyoruz. Ayrıca, pazarda kazanan olmaya ve rekabet avantajı sunacak yatırımlar yapmaya odaklanmaya devam edeceğiz. Bu da bizim daha hızlı, daha güçlü ve daha iyi bir şirket olmamızı sağlayacak."