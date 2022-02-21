PepsiCo, geçen yıl yüzde 12,9 büyüdü

Dünyanın önde gelecek yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, 2021 yılına ilişkin dördüncü çeyrek ve yılsonu bilanço rakamlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre PepsiCo, yılın son çeyreğinde net gelirlerinde yüzde 12,4, yılsonunda ise toplamda yüzde 12,9 büyüme elde etti.



PepsiCo’nun son zamanlardaki en başarılı yıllardan birini geride bıraktığını ifade eden PepsiCo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ramon Laguarta, “Devam eden pandemi etkisi ve ekonomik dalgalanmalarla oldukça zorlu bir yıldı. Ancak yaşanan tüm zorluklara rağmen oldukça iyi finansal sonuçlar elde ettik. Bu sonuçlar, zorlu şartlar altında bile kendini işine son derece adamış çalışanlarımızın, çeşitlendirilmiş portföyümüzün, çevik tedarik zincirimizin gücünün ve dayanıklılığının, pazarlara açılma sistemlerimizin ve güçlü pazar uygulamalarımızın bir göstergesi niteliğinde.” dedi.

“Pazarda kazanan olmaya odaklanmaya devam edeceğiz”

Elde edilen finansal başarıların yanı sıra dünyanın sürdürülebilirliği için stratejik uçtan uca dönüşüm olan pep+’i başlattıklarını belirten Ramon Laguarta, şunları kaydetti: “Gezegenimizin limitlerini dikkate alarak, dünyamız ve insanlar için olumlu değişime ilham vererek, küresel gıda sisteminde pozitif değer yaratmak amacıyla pep+ (PepsiCo Pozitif) stratejimizi hayata geçirdik. Bunun yanı sıra çeşitlilik, eşitlilik ve dahil etme konusunda önemli yollar kat ettik. Ayrıca geçtiğimiz yıl daha dijital olarak etkin bir şirkete dönüşümümüzü hızlandırdık. İşlerimizi ilerletirken çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve topluluklarımızı destekleme kararlığımızı sürdürüyoruz. Bu yıl, pazarda kazanan olmaya ve rekabet avantajı sunacak yatırımlar yapmaya odaklanmaya devam edeceğiz. Bu da bizim daha hızlı, daha güçlü ve daha iyi bir şirket olmamızı sağlayacak.”