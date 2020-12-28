PepsiCo, ilk hibrit çalışma modelini Türkiye’de hayata geçiriyor

PepsiCo Türkiye, pandem ile birlikte giderek artan talep gören uzaktan çalışma modelini kalıcı ve planlı bir kurum kültürü haline getiriyor. İlk olarak Türkiye’de hayata geçirdiği uygulama ile PepsiCo, uygulamayı ‘çalışma şekli’, ‘yan haklar’ ve ‘ait hissetme’ olmak üzerek üç ana başlıkta gelişticerecek.

Ofis zorunluluğu ortadan kalkıyor

Konuyla ilgili açıklama yapan PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ece Aksel, PepsiCo’nun hem globalde hem de Türkiye’de yıllardır esnek çalışma modelini başarıyla uygulayan bir şirket olduğunu söyledi. “Yeni hibrit modelimizde; ofisimizi, yaratıcılığımızı ortaya çıkaran, birlikte çalışmayı destekleyen ve kutlamaların coşkusunu beraber yaşayacağımız bir mekâna dönüştürüyoruz" diyen Aksel, "Böylece ofisimiz her gün gelmek zorunda olduğumuz bir ortamdan ziyade odaklı kullanım mekânı haline gelecek. Zamanımızı çok daha iyi kullanırken işimizi daha iyi yapabilecek verimliliği sağlamış olacağız." dedi.

"Internet ve ergonomik ekipmanlarla destek sağladık"

Yapılan anketlerde yüzde 97’lik bir oranla esnek zaman yönetimi, verimlilik ve farklı lokasyonlarda çalışabilmenin getirdiği konforun, çalışanlar tarafından oldukça olumlu karşılandığını dile getiren Ece Aksel, “Internet ve evlerinden daha sağlıklı ve verimli çalışabilmeleri adına ergonomik ekipmanlarla ilgili destekler sağladık. Çalışanlarımızın büyük bir çoğunluğunun yeni çalışma sistemimizi, heyecan verici olarak tanımladıklarını gördük. Özellikle esnek ve evden çalışmaya daha yatkın olan genç çalışanlarımız, yeni nesil çalışma yöntemimizi çok özgürlükçü buldular." diye konuştu.

Çalışanların sosyalleşebilmesini desteklemek amacıyla motivasyon artırıcı etkinlikler ve esenlik (well being) odaklı pek çok iç iletişim stratejisi geliştirdiklerini de dile getiren Aksel, ‘Orta Kafe’ adını verdikleri, çalışanların gayri resmi olarak bir araya gelip iş dışı sohbetler edebildikleri buluşmalar düzenlediklerini kaydetti. ‘Başarıyı Kutlama’ yaklaşımıyla yıl içinde gerçekleştirilen tüm etkinliklerin devam edeceğini belirten Aksel, çalışanların içindeki yaratıcılığı ortaya çıkarabilecek aktiviteleri de belirleyip uygulamaya koyacaklarını aktardı.

Yeni çalışma düzeni karbon ayak izini azaltacak

Pandemi öncesinde de çalışma yaşamının gereksinimlerinin değişmeye başladığını gözlemlediklerini anlatan Ece Aksel, “Bu değişim, karbon ayak izlerini azaltarak sürdürülebilirliğe de önemli bir katkı sağlayacak. Biz de PepsiCo Türkiye olarak pandemi süresince gerçekleştirdiğimiz uzaktan çalışma yöntemi süresince işe geliş gidiş zamanının yarattığı on binlerce saat verimlilik sağladık. Pandemi döneminde yaklaşık 600 bin litre yakıt, 13.600 KW elektrik ve 3.600 m3 sudan tasarruf ettik. Bunun doğamıza pozitif anlamdaki katkısı yadsınamaz. Bununla birlikte trafikte geçirilen yaklaşık 75 bin saati çalışanlarımız kendilerine ve sevdiklerine ayırabildi. Yeni modelimizle; zaman yönetimi, verimlilik, sürdürülebilirlik hedefleri, çalışan mutluluğu gibi birçok konuda fayda sağlayacağımızı öngörüyoruz." şeklinde konuştu.