PepsiCo Türkiye, liderlik yapısında değişikliğe gitti

PepsiCo, Pazarlama, Ticari Fonksiyonlar ve Tedarik Zinciri’nde gerçekleşen Geleceğin Eko-Sistemi (EoTF) yapısal değişikliklerin devamı olarak, Geleceğin İş Birimleri (BU) yapısına dönük organizasyon değişikliğine gitti.

Yapılan değişiklikler çerçevesinde 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren; Deniz Alkan, Strateji ve Transformasyon Liderliğine getirilirken; Seren Çankırı, Türkiye İş Birimi Yiyecek Pazarlama Kıdemli Direktörü olarak Türkiye liderler ekibine katıldı.

Aslı Önder ise, içecek pazarlama ekibi liderliğinin yanında, İçgörü Fonksiyon Liderliği ve Pazarlama Kıdemli Direktörlüğü görevlerine atandı.



PepsiCo Türkiye, ‘Geleceğin İş Birimleri’ yapısına uyum sağlamak için, liderlik yapısında gittiği değişiklikle daha güçlü ve daha hızlı bir şekilde büyümeyi hedefliyor.

Deniz Alkan, Strateji ve Transformasyon Liderliğine atandı

Gerçekleştirilen atamalar doğrultusunda; PepsiCo Türkiye’nin başarısında ve büyümesinde önemli katkılarda bulunan Deniz Alkan, yeni oluşturulan Avrupa sektörü organizasyon yapısıyla uyumlu Strateji ve Transformasyon Lideri sorumluluğunu alırken, sürdürülebilir büyüme ve rekabet avantajı sağlamak üzere stratejik planlama süreci ve geniş kapsamlı stratejik transformasyon önceliklerinin hayata geçmesinde kritik bir liderlik rolü üstlenecek. 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle yeni görevine atanacak olan Alkan, aynı zamanda Avrupa Bölgesi Strateji ve Transformasyon Liderlik Ekibinin de bir üyesi olacak.



Alkan, 1994-2006 yılları arasında P&G Finans Departmanında Finansal Planlama ve Mali İşler konularında çeşitli görevler aldı. 2006 yılında PepsiCo’ya katılan Alkan, PepsiCo Yiyecek ve İçecek organizasyonlarının birleşmesinde aktif görev aldı, 2014 yılında Satış Destek Direktörü olarak satış alanında kritik liderlik deneyimleri kazandı. 2015 yılında Pepsico Türkiye CFO rolüne atanan Alkan, 2019 yılından bu yana PepsiCo Türkiye'nin Finans, Transformasyon ve Ciro Yönetimi ajandasına liderlik ediyor.

Seren Çankırı, Yiyecek Pazarlama Kıdemli Direktörü oldu

PepsiCo Türkiye’ye 2006 yılında katılan Seren Çankırı, 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle Yiyecek Pazarlama Kıdemli Direktörü olarak Türkiye Liderler Ekibine katılacak. Dijital Pazarlama Yetkinlik Ekibi ve Yiyecek ve İçecek Kategorisi Pazarlama Destek Fonksiyonlarının liderliğini de üstlenecek olan Çankırı, PepsiCo’nun yiyecek kategorisindeki markalarını güçlendirmeye devam edecek.



PepsiCo Türkiye’de uzun yıllar içecek pazarlama fonksiyonunda Meyveli Gazlı İçecekler ajandasını yöneten Çankırı, 2014 yılında Doğu Avrupa Yiyecek Pazarlama Ekibi’ne katıldı. Bu süreçte, PepsiCo’nun portföyündeki tüm küresel ve yerel markalarla geniş bir yiyecek kategorisi deneyimi kazandı. Çankırı, Türkiye İş Birimi’ne katılmadan önce Doğu Avrupa'da Doritos & Family Fun platformunu yönetiyordu.

Aslı Önder, Pazarlama Kıdemli Direktörlüğü görevine atandı

Uzun yıllardır PepsiCo bünyesinde çalışan ve Pazarlama Kıdemli Direktörlüğü rolüne terfi eden Önder, içecek pazarlama ekibinin liderliğinin yanında, İçgörü Fonksiyon Liderliği’ni de üstlenecek.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olan Aslı Önder, Michigan Üniversitesi Stephen M. Ross School of Business'dan da MBA derecesine sahip. Pazarlama kariyerine Danone'de başlayan Önder, Unilever'de Marka Müdürlüğü yaptıktan sonra 2007 yılında PepsiCo ailesine Marka Müdürü olarak katıldı. Önder, Yiyecek, İçecek ve Tatlı kategorilerinde edindiği önemli tecrübelerle pazarlama yönetiminde oldukça başarılı işlere imza attı.