PepsiCo Türkiye, yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürüyor

12 Ağustos 2020

Karbon emisyon hedefleri doğrultusunda güneş enerjisi yatırımlarına hız veren PepsiCo, Manisa fabrikasındaki solar enerji yatırımlarının birinci fazını tamamladı. Aynı fabrikada solar enerjiye ilave olarak bu yıl açılacak biyogaz üretim tesisiyle kullanılacak elektriğin yüzde 30’unun fabrikanın organik atıklarından elde edilmesi hedefleniyor.

Yiyecek fabrikalarına ek olarak içecek fabrikalarında da solar panel bazlı yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdüren PepsiCo, yakın zamanda İzmir, Adana ve Çorlu içecek fabrikalarında yıllık ortalama 2 bin 200 megawatt saat elektrik üretimi yapılacak solar yatırımını tamamlayarak devreye almayı planlıyor.

Enerjinin önemli kısmını artık yiyeceklerden elde ediyor

Şirketten yapılan açıklamada, PepsiCo Türkiye'nin Suadiye, Manisa ve Tarsus fabrikalarında hizmete aldığı solar yatırımlarıyla bugün yıllık ortalama 2 bin 120 megawatt saat elektrik ürettiğine dikkat çekildi.

Bu sayede şirketin yaklaşık bin 425 evin elektriğine karşılık gelen 8 bin 900 ton karbon emisyonunu azalttığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’deki 6 fabrikasının hepsi sıfır atık olarak faaliyet gösteren PepsiCo Türkiye, Avrupa bölgesinde sıfır atık hedefine en hızlı ulaşan iş birimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Özellikle karbon emisyonu azaltılması yolunda, yenilebilir kaynaklara dayalı yatırımları sayesinde önemli bir mesafe kaydetmiş bulunuyor. Doğrudan operasyonlarında yenilenebilir enerji kullanımını artırmaya devam eden PepsiCo Türkiye, elektrik tüketiminin Suadiye fabrikasında yüzde 33, Tarsus fabrikasında ise yüzde 45’ye varan bölümünü atık yiyeceklerden oluşan biyogaz ve solar enerjiden elde ediyor."