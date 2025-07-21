PepsiCo Türkiye'de bayrak değişimi: Genel Müdürlük koltuğuna Ergün Günay oturdu

PepsiCo Türkiye’de uzun yıllardır görev alan Satış Lideri Ergün Günay, 1 Temmuz 2025 itibarıyla Genel Müdürlük görevine atandı. Günay, sürdürülebilir büyüme ve dijital dönüşüm hedeflerine liderlik edecek.

2000 yılında Koç Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan ve 2002 yılında PepsiCo ailesine katılan Ergün Günay, Türkiye ve Avrupa genelinde üstlendiği kritik görevlerle kapsamlı bir liderlik deneyimi kazandı. Kariyeri boyunca satış kanal stratejileri, Mükemmel Mağaza yaklaşımı ve dijital yetkinliklerin yaygınlaştırılması gibi birçok stratejik dönüşüm projesine liderlik ederek pazarda güçlü ticari sonuçların elde edilmesine önemli katkılar sağladı.

Yetenek gelişimini odağına alan liderlik anlayışıyla da öne çıkan Ergün Günay, organizasyon içinde kapsayıcı bir kültürün gelişimini destekleyerek çalışan bağlılığını ve ekip içi motivasyonu anlamlı ölçüde artırdı.

Ergün Günay, yeni görevinde PepsiCo’nun sürdürülebilir büyüme hedeflerine liderlik ederken, şirketin insan odaklı yaklaşımını, dijital dönüşüm vizyonunu ve sürdürülebilirlik stratejisi PepsiCo Pozitif’i daha ileriye taşımayı hedefliyor.