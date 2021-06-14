PepsiCo Türkiye'nin güneş enerjisi yatırımları sürüyor

Tüm iş süreçlerini sürdürülebilirlik odaklı olarak yürüten PepsiCo Türkiye, global olarak belirlenen hedefler doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarını tüm operasyonlarında etkin şekilde kullanmaya devam ediyor. Bu yıl itibarıyla tüm fabrikalarındaki elektrik ihtiyaçlarını “yenilenebilir enerji” sertifikasyonu olan kaynaklardan kullanan PepsiCo Türkiye, güneş enerjisi alanındaki yatırımlarını da her geçen gün büyütüyor. Bu kapsamda şirket, toplamda onaylanmış yıllık yatırımı olan 575 Megawatt saat kapasiteli GES projesiyle İzmir ve Çorlu fabrikalarındaki yatırımlarını sene sonunda kadar tamamlamayı hedefliyor. Bu yatırımın tamamlanmasıyla birlikte yıl sonuna kadar 1190 megawatt saat elektrik üretimine ulaşmayı planlayan şirket, bu sayede 800 evin elektrik ihtiyacına karşılık gelen 5 bin ton karbon emisyonu azaltımı sağlayacak.

Enerji verimliliğinde Avrupa’da ilk 3’te

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüm fabrikalarında sıfır atık olarak faaliyetlerine devam eden ve Avrupa bölgesinde sıfır atık hedefine en hızlı ulaşan iş birimlerinden biri olan PepsiCo Türkiye, Adana fabrikasındaki yıllık 615 megawatt saat elektrik üretimi kapasitesi yaklaşık 414 evin elektriğine karşılık gelen 2585 ton karbon emisyonunu azaltıyor.

Global sürdürülebilirlik yol haritası çerçevesinde kendisine belirlediği karbon emisyon hedefleri doğrultusunda güneş enerjisi yatırımlarına hız veren PepsiCo Türkiye, Tarsus, Suadiye ve Manisa fabrikalarında toplam 2151 kWp kurulu güce sahip bulunuyor. Tarsus fabrikası aynı zamanda son 10 yılda birim ürün başına enerjide ve su kullanımında sağladığı tasarruf oranlarıyla PepsiCo’nun Avrupa’daki ilk 3 fabrikası arasında yer alıyor.

PepsiCo Türkiye, halihazırda içecek fabrikalarında, global olarak yüzde 100 yenilebilir enerji odağına daha güçlü bir katkı verme hedefi doğrultusunda elektrik enerjisi yatırımlarında kullandığı malzemeleri de yenilenebilir enerji sertifikalı tedarikçilerden sağlıyor.

Adana fabrikası, 2025 yılı hedeflerini yakaladı

Açıklamada verilen bilgiye göre PepsiCo Türkiye yiyecek fabrikaları, PepsiCo’nun globalde yer alan toplam 26 yiyecek fabrikası arasında en büyük kurulu güce sahip güneş enerjisi santraline sahip bulunuyor. Aynı zamanda Avrupa yiyecek fabrikaları içerisindeki 26 fabrika arasında güneş enerjisi santralinden ürettiği elektriği iç tüketimde kullanan fabrikalar arasında Türkiye yiyecek fabrikaları olarak 2751 kWp kapasitesine ulaşan gücüyle toplamda yine birinci sırada yer alıyor.

Adana’daki içecek fabrikası ise üretilen litre başına harcadığı toplam enerji ile PepsiCo Avrupa’da ilk 3’te yer alıyor. Avrupadaki ilk ReCON Continuous Excellence sertifikasını alan Adana fabrikası, 2025 yılı global sürdürülebilirlik hedeflerini şimdiden yakalamış bulunuyor.

Membran çatı üzerine çelik konstrüksiyon kullanmadan yapılan yapıştırmalı panel sistemini ilk defa Avrupa’da hayata geçiren PepsiCo Türkiye, global olarak belirlenen yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynakları kullanma hedefi doğrultusunda güneş enerjisi yatırımlarına önümüzdeki dönemde de devam edecek.