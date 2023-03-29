PepsiCo yılsonu finansal sonuçlarını açıkladı

PepsiCo, 2022 yılına ilişkin dördüncü çeyrek ve yılsonu bilanço rakamlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre PepsiCo, yılın son çeyreğinde yüzde 14.6’lık organik gelir artışı, işletme karında ise yüzde 10’luk büyüme elde etti.

Zorlu geçen 2022 yılında elde ettikleri performanstan memnun olduklarını belirten PepsiCo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ramon Laguarta, “Karşılaştığımız dinamikler göz önüne alındığında 2022 yılını oldukça iyi geçirdik. 2012’den bu yana en iyi finansal performans sunmanın da ötesinde değerlerimize sadık kalarak ve uzun vadeli büyüme için güçlü bir temel oluşturmaya devam ederek başarılı bir yılı geride bıraktık.

Bu başarıda; cesur kararlar almamız, yerel pazarlara hızla uyum sağlamamız ve tüm çabalarımızın merkezine pep+ stratejimizi koymamız en büyük gücümüz oldu. Değişken küresel ekonomik koşullara rağmen, 2023’te de ilerlememize yön veren alanlara odaklanarak, önceki yılda sağladığımız etkileyici ivmeyi artırabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Geri dönüştürülmüş ambalajlar kullanılıyor

2022’de başarılı performans gösterdiklerini söyleyen PepsiCo Europe CEO’su Silviu Popovici ise, “2022’de tüm zorluklara rağmen, önceki yıla göre %15 net gelir artışı sağladık. Ekiplerimizin yürüttüğü UCL ortaklığı ve Women´s Euro gibi güçlü marka kampanyalarıyla, rekabette önde olmayı sürdürdük. Faaliyet gösterdiğimiz pazarların çoğunda pay kazandık. Türkiye’de de enflasyonist gelişmelerle birlikte yüksek oranda verimliliğine odaklanarak önemli iş sonuçları ürettik. Uçtan uca iş dönüşümümüzü temsil eden pep+ stratejimiz ile sektörümüzde sürdürülebilirlik odaklı birçok konuda öncülük ettik” dedi.

PepsiCo pep+ ile başlattığı sürdürülebilirlik hareketiyle değer yaratan iş sonuçları almaya devam ediyor. Bugün PepsiCo ürünleri, Türkiye de dahil olmak üzere 11 Avrupa pazarında rPET şişelerde, yani %100 geri dönüştürülmüş şişelerde (şişe kapakları ve marka etiketleri hariç) sunuluyor. PET ürünlerinin %39'u geri dönüştürülmüş ambalajdan oluşuyor. Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını azaltmaya devam eden PepsiCo’nın Avrupa’daki tesislerinin tümünde yenilenebilir kaynaklardan elde edilmiş elektrik kullanılıyor.