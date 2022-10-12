PepsiCo’da üst düzey iki atama

PepsiCo’da 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere iki önemli atama gerçekleşti. PepsiCo’ya 18 yıl önce Türkiye ve Orta Avrupa’dan sorumlu Pazarlama Kıdemli Direktörü olarak katılan PepsiCo Genel Müdürü Ece Aksel, Orta Avrupa Genel Müdürü olarak atandı. PepsiCo’ya katılmadan önce İngiltere ve Hollanda’da farklı şirketlerde yöneticilik yapan PepsiCo Satış Başkan Yardımcısı Evrim Şen ise Türkiye Genel Müdürü oldu.

Aksel, iş ve organizasyon yapısının güçlenmesi için çalışacak

Ece Aksel, 2019 yılında PepsiCo Genel Müdürü görevine geldiğinden bu yana PepsiCo Türkiye’yi başta global salgın süreci olmak üzere, küresel ekonomik ve finansal dalgalanmalara rağmen en iyi şekilde yöneten ve başarılı işlere imza attı. Aksel, 18 yıl önce katıldığı PepsiCo’da Türkiye ve Orta Avrupa’dan sorumlu Pazarlama Kıdemli Direktörü, Türkiye Ticari Fonksiyonlar Kıdemli Direktörü, Türkiye Yiyecek Genel Müdürü ve ardından Doğu Avrupa Yiyecek Kategorisi Kıdemli Başkan Yardımcısı görevlerinde bulundu. Son 3 yıldır, Türkiye Genel Müdürü görevini üstlenen Aksel, görev süresince elde ettiği başarılarla öne çıkan PepsiCo’nun önemli liderlerinden.

PepsiCo’ya katılmadan önce 12 yıl süre ile P&G’de ABD, Türkiye ve Mağrip ülkelerinde görev alan Aksel, 5 Pazar Birimi’nden oluşan (Polonya, Doğu Balkanlar, Güney-Orta Avrupa ve Baltık Ülkeleri, Yunanistan & Kıbrıs ve Ukrayna) ve 20’den fazla ülkeyi kapsayan, 12 fabrika ve birçok farklı GTM modelini içeren Orta Avrupa Genel Müdürü görevinde, iş ve organizasyon yapısının gelişmesi ve güçlenmesi için çalışacak.

Şen, önemli dijital dönüşüm inisiyatiflerini başlattı

Aksel’in görev değişikliği ile birlikte Türkiye Genel Müdürü olarak atanan Evrim Şen ise, PepsiCo’ya İngiltere Yiyecek Pazarlama Direktörü olarak 10 yıl önce katıldı. PepsiCo’daki kariyerinde, Doğu Avrupa Yiyecek Kategorisi Pazarlama Kıdemli Direktörü, Türkiye Pazarlama Kıdemli Direktörü ve Türkiye Ticari Fonksiyonlar Kıdemli Direktörü görevlerini başarıyla yürüttükten sonra 2020 yılı itibarıyla Satış Başkan Yardımcısı görevine geçerek tüm satış kanallarıyla birlikte DX ve GTM ekiplerinin liderliğini üstlendi. Önemli dijital dönüşüm inisiyatiflerini başlatmanın yanı sıra satış kanallarında büyümenin hızlanmasına liderlik eden Şen, PepsiCo’ya katılmadan önce Cadbury ve Johnson & Johnson’da Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde pazarlama ve strateji alanlarında çok sayıda farklı görevler üstlendi. Ayrıca küresel bir sivil toplum kuruluşu olan AIESEC’te yöneticilik yapan Şen, İstanbul Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Ashridge/Hult International Business School’da Stratejik Pazarlama programını tamamladı.