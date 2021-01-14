PepsiCo'dan 2040'a kadar net sıfır emisyona ulaşma sözü

Daha güçlü ve sürdürülebilir bir yiyecek sistemi kurma çabalarını hızlandıran PepsiCo, mutlak sera gazı emisyonunu 2030'a kadar yüzde 40’tan fazla düşmeyi planlıyor. Bu kapsamda PepsiCo, Türkiye’nin de dahil olduğu Avrupa'da ölçeklenebilir düşük emisyon gübre ve hassas tarım teknolojisi kullanılarak, daha yüksek verim oluşturmak da dahil, sürdürülebilir tarımı ilerletmeyi amaçlıyor.

Yanı sıra yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmayı ve tüm lojistik zincirinde düşük veya sıfır emisyonu benimseyecek olan şirket, paketlemede ise kullanılan plastikte geri dönüşüm oranını artırmaya ve markalarının çevresel etkisini azaltmaya yönelik ürün tasarımında sürdürülebilirliğe odaklanacak.

Toplam emisyonunu yüzde 6 oranında azalttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre PepsiCo, 2030'a kadar doğrudan operasyonlarında (kapsam 1 ve 2) mutlak sera gazı emisyonlarını yüzde 75 ve dolaylı operasyonlarını (kapsam 3) yüzde 40 azaltmayı planlıyor (2015 bazlı). Bunun 26 milyon metrik tondan fazla sera gazı emisyonunun azaltılmasıyla veya beş milyondan fazla otomobilin bir yıl boyunca trafikten kaldırılmasına eşdeğer olması bekleniyor.

Verilen bilgiye göre PepsiCo, eylem planında hem operasyonlarını ve tedarik zincirini karbonsuzlaştırmak için sera gazı emisyonlarını azaltmaya hem de iklim değişikliği konusunu iş sürekliliği planlarına dahil etmeye devam ederek iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha güçlü bir savunmaya odaklanacak.

Avrupa’da, 2015’ten bu yana toplam emisyonunu, global hedeflerle paralel olarak, şimdiden yüzde 6 oranında azaltan PepsiCo, yeni ve kapsamlı emisyon azaltma planı ile tarım, paketleme, dağıtım ve operasyonlar gibi öncelikli alanlara ağırlık verecek.

"Acil ve agresif eylemden başka seçenek yok"

Açıklamada görüşlerine yer verilen PepsiCo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ramon Laguarta, "İklim değişikliğinin etkileri şiddetini artırıyor ve bu sorunu çözmek için gereken acil sistemsel değişiklikleri hızlandırmalıyız. İklim eylemi, dünyanın lider yiyecek ve içecek şirketlerinden biri olarak işimizin temelini oluşturuyor ve gezegen ve insanlar için olumlu sonuçlar sağlamak üzere PepsiCo Pozitif yolculuğumuza hız katıyor. Güçlü iklim hedefimiz bize zorlu ancak bu çok kritik yolculukta rehberlik edecek. Acil ve agresif eylemden başka seçenek yok." dedi.

PepsiCo Europe CEO’su Silviu Popovici ise, “İklim değişikliği için aşı yok. Ancak gezegenimiz bir kriz içerisinde. PepsiCo’nun yeni iklim hedefi, emisyon azaltma çabalarımızı ikiye katlayacak. Bu, hem şirkete ait işletmeleri hem de tedarikçilerimizi ve şişeleyicilerimizi içeriyor. Basitçe söylemek gerekirse, hepimiz daha fazlasını yapmalıyız." şeklinde konuştu.

"Yüzde 50 geri dönüştürülmüş PET kullanımına geçiyoruz"

PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ece Aksel de, karbon salımını azaltmak için doğrudan operasyonlardaki yenilenebilir enerji kullanımını artırdıklarına dikka çekti. Ürünlerin ambalajlarında kullanılan plastiği azalttıklarını söyleyen Aksel, “Bu sene itibarıyla gazlı içeceklerimizde yüzde 50 geri dönüştürülmüş PET kullanımına geçiyoruz. Fabrikalarımızda yenilenebilir enerji kullanımını her geçen gün daha da artırıyoruz. Bugün, yiyecek fabrikalarımızda, elektrik tüketimimizin yüzde 50’ye varan bölümünü organik atıklarımızdan elde ettiğimiz biyogaz ve solar enerjiden elde ediyoruz. 2021 yılı itibariyle tüm fabrikalarımıza yüzde 100 yenilenebilir elektriğe geçmeyi hedefliyoruz.” dedi.