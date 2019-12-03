PepsiCo'dan, sürdürülebilir kalkınma için plastik atıklarına çözüm ortaklığı

03 Aralık 2019

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, küresel yaklaşımlarında olduğu gibi Türkiye’de de sürdürülebilirlik konusunda çözüm odaklı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çalışmaların bir göstergesi olarak PepsiCo Türkiye, Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve TÜSİAD’ın plastik kirliliği ile mücadeleyi bir adım öne taşıyarak kurduğu “İş Dünyası Plastik Girişimi’’nin 26 katılımcısından biri oldu.

Özel sektör kuruluşlarının plastiğe yönelik taahhüt oluşturmalarını teşvik etmek ve şeffaf bir şekilde taahhütlerini yıllık olarak raporlamalarını sağlamak için kurulan İş Dünyası Plastik Girişimi’nde, PepsiCo Türkiye de 2021 yılına kadar taahhütlerini belirleyeceğini, bu taahhütlerini düzenli olarak gözden geçirerek, kaydedilen ilerlemeyi her yıl kamuoyu ile paylaşacağını beyan etti.

"Özel sektörün küresel sorunların çözümünde rolü büyük"

PepsiCo Türkiye ve Büyük Balkanlar Kurumsal İlişkiler Kıdemli Direktörü Esra İren, küresel sorunların çözümünde özel sektör olarak rollerinin oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, “PepsiCo olarak, bu kıymetli girişimi plastik atıklara yönelik taahhütlerimizle destekleyeceğiz. Küresel uygulamalarımız ve Türkiye’de sürdürmekte olduğumuz çevre dostu üretici kimliğimizi, bu taahhütlerle pekiştirecek; tek kullanımlık plastik atıklara yönelik sorunlara karşı üretilecek çözümlerin bir parçası olacağız’’ diye konuştu.

Sorunun çözümü özel sektörde

"İş Dünyası Plastik Girişimi", Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ışığında, küresel ve ulusal sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile birlikte çalışacak, şirketlerin çalışmalarını destekleyecek araçlar geliştirecek ve iyi uygulamaları yaygınlaştıracak. Girişim kapsamında özel sektör kuruluşları konunun çözümüne yönelik büyük resmin içinde yer alma fırsatı bulacak. Küresel ve ulusal savunuculuk çalışmalarının içinde rol alacak, uluslararası ve ulusal uzman ağına ulaşacak. Hayata geçirdikleri iyi uygulamaların yaygınlaşması için Girişim’in bağlantıda olduğu ağlardan yararlanacak.