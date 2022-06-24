PepsiCo’dan sürdürülebilirlik yatırımı

PepsiCo, geçen yıl hayata geçirdiği uçtan uca stratejik dönüşümü pep+ stratejisi çerçevesinde çalışmalarını yürütürken, doğayı ve çevreyi odağına alarak sürdürülebilir bir gıda sistemi için yeni adımlar atmaya devam ediyor. Sürdürülebilirliği merkeze alacak biçimde büyümeye ve değer yaratmaya odaklanan PepsiCo, Kocaeli Suadiye fabrikasında yeni ve çevreye duyarlı eşanjörün kurulumunu tamamladı. Eşanjör yatırımı ile kirli hava kontrol sistemi sayesinde yanma verimi artırılarak baca gazı emisyonu en aza indirilecek, böylelikle doğalgaz ve elektrik tasarrufu sağlanacak.

Verim yüzde 9 artacak

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu’nun katılımıyla açılışı gerçekleştirilen eşanjör yatırımı sayesinde Suadiye Fabrikasında doğal gaz tüketiminde 3 bin Mwh/yıl, elektrik tüketiminde ise 110 Mwh/ yıl tasarruf sağlanacak. 7 günde monte edilen ve toplam kurulumu 16 günde tamamlanan yeni eşanjör ile birlikte sere gazı azaltımı 619 ton / yıl olurken, eski versiyona göre verim yüzde 9 artacak. Toplam yıllık tasarrufun 255M dolar olan bu yatırım ile PepsiCo, iklim değişikliği ile mücadele ve PepsiCo’nun 2040 Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşılması adına önemli bir adım daha atmış oldu.