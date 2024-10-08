PepsiCo'nun cirosu da net kârı da azaldı

ABD merkezli gıda ve içecek şirketi PepsiCo, 2024'ün üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

PepsiCo'nun net geliri bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,6 azalarak 23,31 milyar dolara geriledi.

Şirketin geliri, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 23,45 milyar dolar olarak hesaplanmıştı. Piyasa beklentisi şirketin gelirinin bu dönemde 23,8 milyar dolar olduğu yönündeydi.

Avrupa'da gelirlerini artırdı

Şirketin gelirinde, Avrupa hariç tüm bölgelerde düşüş oldu. PepsiCo'nun geliri, Avrupa'da yüzde 7 artarken, Afrika, Orta Doğu ve Güney Asya'da yüzde 4, Asya Pasifik, Avustralya ve Yeni Zelanda ile Çin bölgesinde yüzde 2 ve Latin Amerika'da yüzde 5 azaldı.

Kuzey Amerika'da ise şirketin atıştırmalık işinde, Frito-Lay'in geliri yüzde 1, Quaker Foods'un geliri ise yüzde 13 düştü.

Şirketin hem yiyecek hem de içecek bölümlerinin hacmi bu dönemde yüzde 2 azaldı.

Kârında düşüş var

PepsiCo'nun bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği net kar ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 5 azalışla 2,9 milyar dolara geriledi. PepsiCo, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 3,1 milyar dolarlık kar açıklamıştı.

PepsiCo'nun 2023'ün üçüncü çeyreğinde 2,24 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 2,13 dolara geriledi.

Ayrıca şirket, bu yıl için gelir tahminini düşürdü. Daha önce organik gelirde yaklaşık yüzde 4 büyüme bekleyen şirketin, bu yıl organik gelirde düşük tek haneli bir artış beklediği kaydedildi.

PepsiCo Üst Yöneticisi Ramon Laguarta, Kuzey Amerika'daki zayıf performans eğilimlerine, belirli ürün geri çağırmalarıyla ilgili devam eden etkilere ve belirli uluslararası pazarlardaki artan jeopolitik gerginliklerden kaynaklanan aksamalara rağmen şirketin üçüncü çeyrekte dirençli kaldığını ifade etti.