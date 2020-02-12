PepsiCo'ya “Bir Milyar Gülümseme” ödülü

12 Şubat 2020

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, “Fayda Gözeterek Kazanmak” yaklaşımı çerçevesinde toplumsal konularda yaptığı katkıyı büyütmeye devam ediyor. Faaliyetlerine bu vizyon çerçevesinde devam eden PepsiCo, ‘Her Yudumda & Her Tadımda Daha Fazla Gülümseme Yaratmak’ misyonu ile müşteri ve tüketicilerini merkeze alarak, toplumda paydaşlarında ve çalışanlarında tebessüme yol açan projelerini Avrupa Bölgesi özelinde ödüllendirdi.

Hedef 2025’e kadar en az 12.5 milyon kadın ve kız çocuğuna ulaşmak



PepsiCo Türkiye bu yıl Cenevre’de gerçekleştirilen, Bir Milyar Gülümseme ödüllerinde; “Kızlarımız okuyor, Işık Saçıyor” projesiyle toplum kategorisinde ödül aldı. PepsiCo Türkiye bu ödüle, PepsiCo’nun PepsiCo Vakfı aracılığıyla 2025’e kadar en az 12,5 milyon kadın ve kız çocuğunun faydalanacağı girişimlere yatırım yapma taahhüdüne yaptığı katkı ile layık görüldü.

Esra İren: Türkiye’yi daha aydınlık bir geleceğe taşıyacaklar



Alınan ödül ile ilgi duygu ve düşüncelerini dile getiren PepsiCo Kurumsal İlişkiler ve İletişim Kıdemli Direktörü Esra İren, aldıkları ödülün kendilerini çok mutlu ettiğini ve daha iyisini yapmak için güç verdiğini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Çalışanlarımızın gönüllü olarak kendi topladıkları bağışlarla yürütülen “Kızlarımız Okuyor” projemizle 10 yılda 100’den fazla kızımıza ulaştık. Ailelerinin ekonomik şartları sebebi ile eğitimlerine devam edemeyen kız öğrencilerimizin, lise ve üniversite eğitim masraflarına destek olmanın yanı sıra onları eğitimlerle de destekledik. Üniversite işbirlikleri ile düzenlenen özel eğitimlerle ve staj imkanlarıyla öğrencilerimizi günümüz dünyasının değişen koşullarına hazırladık. Bu yıl Kızlarımız Okuyor, Işık Saçıyor” olarak yeniden şekillendirdiğimiz projemizle; kızlarımız sadece kendi gelişimlerinin değil, hayatın farklı alanlarında insanı gelişime de katkı sağlayacaklar, toplumsal konularda çözümün bir parçası olabilecekler. Bulunduğu bölgelerde bu projelerin uygulanmasına öncülük edecekler. Böylece kızlarımız bir yandan oluşturdukları farkındalıkla toplumsal konulara duyarlı, sosyal kimliği gelişmiş bireylere dönüşürken, bir yandan da ürettikleri toplumsal etkisi yüksek projelerle gittikleri her yeri aydınlatarak Türkiye’yi daha aydınlık bir geleceğe taşıyacaklar.”