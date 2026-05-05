Perakende medya artık en güçlü stratejik kanal

Türkiye’nin perakende medya alanındaki lider şirketi Mimeda, Swissotel The Bosphorus’ta düzenlediği Mimeda Perakende Medya Zirvesi ile sektörün en kapsamlı buluşmasına imza attı. Migros ve MigrosOne’ın ana sponsorluğunda gerçekleşen zirvede Mimeda Genel Müdürü Kına Demirel, Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, Retail Media Works CEO’su Colin Lewis ve Veri Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ağırdır’ın gerçekleştirdikleri konuşmalarla perakende medya ve veri odaklı pazarlama stratejileri masaya yatırıldı.

“Bugün perakende medya hakkında konuştuğumuz her şey yarının rekabet avantajı”

Mimeda Genel Müdürü Kına Demirel açılış konuşmasında, “Perakende medya markaların büyüme stratejilerinde en güçlü kanal haline geldi. Çünkü markaları satın alma anında tüketiciyle buluşturuyor. Mimeda, gerçeklik, anda kalma ve sonuç alma üçlüsüne dayanıyor. Money sadakat programı ile milyonlarca haneyi tanıyabiliyor, her markanın doğru hedef kitleye ulaşmasını sağlıyoruz. Mağazadan dijitale, sosyal medya entegrasyonu ve influencer merkezimizden prodüksiyona uzanan medya ekosistemimizde 65 kanal ile markalarımızı müşterilerle buluşturuyoruz. Yatırımın sağladığı dönüşü derin bir bağlamda ve en önemlisi anlık sunabildiğimiz için perakende medya artık markaların ilk tercihi” dedi.

“Her trendin fotoğrafını çok net çekiyoruz”

Verimliliğin vurgulandığı bir reklam dünyasında perakende medyanın önemine dikkat çeken Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur:

“Müşteriye doğru anda doğru promosyonu sunmak bizim için kritik. Sadakat programımız ve en güçlü kasımız olan omnichannel ekosistemimizle büyük bir içgörüye sahibiz. Her trendin fotoğrafını çok net çekiyoruz. Müşterinin ne istediğini önden yakalayarak bir adım öteye geçtiğimiz bir noktadayız. Mimeda kurulduğu günden bu yana bu amaçla işleyen bir sistem. Etki alanımız sadece raflar değil, uçtan uca bir ekosistemi yönetiyoruz.” diye konuştu.

“Mimeda dünyada örneği olmayan bir inovatif yapı”

Dünyanın perakende medya konusunda önde gelen isimlerinden olan Retail Media Works CEO’su Colin Lewis ise konuşmasında; “Perakende medya; müşteri deneyimi, pazarlama ve tedarikçi ilişkilerine yepyeni bir boyut kazandırdı. Mimeda dünyada örneği olmayan bir inovatif yapı ile hareket ediyor. Daha iyi bir müşteri deneyimi için markalar Mimeda sayesinde yepyeni bir markalaşma, satış, reklam karmasına sahip olabiliyor” diye konuştu.

“Pazarlama artık kendini anlatmak değil; güveni inşa etmek”

Veri Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ağırdır; “Bugün karşımızdaki tüketici, sürekli bir güven arayışı içinde. Artık pazarlama, kendini anlatmak değil; dinlemek, müşterinin beklenti ve ihtiyaçlarını yönetmek ve hanenin birliğine, düzenine dokunan anlatımlarla güveni inşa etmek. İnsanların sadece sepetinde ne var diye bakmak yeterli değil; müşterilere her an değişebilecek tercihlerine göre en uygun seçkiyi sunmalıyız” dedi.

Zirveye ayrıca dijital ve yeni medya odaklı çağdaş sanatçı Ecem Dilan Köse’nin Mimeda ve perakende medya satasından esinlenerek oluşturduğu dijital görsel ve işitsel sanat eseri eşlik etti.