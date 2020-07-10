Perakende sektörü temassız ödemeyi 3 kat arttırdı

10 Temmuz 2020

Koronavirüs pandemisi tüketicilerin pek çok davranışında hızlı dönüşümlere neden oldu. Bunlardan biri de tüketicilerin yüz yüze ödeme yaparken nakitle temastan kaçınması ve temassız ödemelere yönelmesi oldu. BKM verilerine göre yalnızca Mart ayında 2,5 milyon temassız özellikli kart, ilk defa temassız ödeme yapmak için kullanıldı.

Pandemi döneminde çalışmalarına aralıksız devam eden Visa’nın perakende sektörüyle gerçekleştirdiği projeler ile, ülke genelinde binlerce ödeme noktası temassız teknolojiyle donatılarak tüketicilerin hizmetine sunuldu.

Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren Boyner, Burger King ve Tchibo gibi zincir perakende markalarının da aralarında olduğu binlerce satış noktasında temassız okuyucular devreye alındı. Temassız ödemeler, sunduğu hız, kolaylık ve güvenliğin yanı sıra, kartla kişi ve cihaz temasını ortadan kaldırdığı için daha fazla tercih ediliyor. Kasa görevlileri ve müşteriler arasında paranın el değiştirmesine ihtiyaç kalmaması sayesinde hijyen kurallarına uyum sağlanırken, aynı zamanda kasaların önündeki sıralar azaldığı için sosyal mesafenin korunması kolaylaşıyor. Böylelikle hem müşterilere hem de iş yerlerine fayda sağlanıyor.

“Temassız kullanımına talep artıyor”



Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, konuyla ilgili şunları söyledi: “Visa olarak uzun zamandır temassız ödeme deneyimini iyileştirmek için çalışıyoruz. Pandemi öncesi Starbucks ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği bu çalışmanın ilk adımıydı. Bu kapsamda tüm Starbucks mağazalarına ergonomik yükselticili temassız kart okuyucuları yerleştirildi ve çok iyi sonuçlar elde edildi. Pandemi süresince tüketicilerin fiziksel teması en aza indirme yönelimiyle birlikte bu teknolojiye olan talep daha da arttı ve kullanımı rekor denebilecek düzeyde artış gösterdi. BKM verilerine göre Mart ayında temassız kart kullanımı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 3 misli arttı. Bu trendin tüketici alışkanlıklarında kalıcı yer edineceğini düşünüyoruz. Visa olarak temassız teknolojinin tüketicilere daha çok noktada sunulması için pandemi dönemi boyunca hız kesmeden çalıştık. Boyner, Burger King, ve Tchibo’nun da aralarında bulunduğu markalarla gerçekleştirdiğimiz işbirlikleri sayesinde devreye aldığımız yeni temassız ödeme nokta sayısı 7000’i bulacak. Bu bağlamda ödeme deneyimini tüm boyutlarıyla tasarladık. Temassız ödeme terminallerinin tüketici tarafından daha fark edilir olması için cihazları görüş hizasına getiren ergonomik yükselticiler ürettirdik ve yerleştirdik. Bu noktalara temassız ödemelerin hızlı ve güvenli olduğuna dair mesajlar yerleştirdik. Mağaza çalışanlarına temassız ödemelerin kabulü hakkında eğitimler sağladık. Temassız ödemelerin daha da yaygınlaşması için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz.”

Türkiye temassız ödeme limitini ilk yükselten ülkelerden biri oldu



Mart ayında finans sektörünün hızla aksiyon alarak temassız ödeme limitini 120 TL’den 250 TL’ye yükseltmesine de değinen Tezel, “Türkiye temassız ödeme limitini ilk yükselten ülkelerden biri oldu. Ülkemizdeki finans sektörünün bu kararını Visa olarak büyük memnuniyetle karşıladık. Bu değişiklik ile kart şifresi girmeye gerek kalmadan, tüketicilerin daha çok ihtiyacını karşılaması mümkün oldu” dedi.