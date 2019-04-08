Personel kabinlerinin güvenliği Kale'den sorulur

08 Nisan 2019

Kale Endüstri Holding’in amiral gemisi Kale Kilit, İstanbul Havalimanı’nda personel kabinlerinin güvenlik ihtiyacını karşılıyor. Havalimanında Kale Kilit imzalı 8 bin adet elektronik kabin kilidi kullanıldığını belirten Kale Kilit Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Sinan Yorgancıgil, tercih edilen elektronik kilitlerin anahtar taşıma derdine son verdiğini dile getirdi.

Yorgancıgil, “Kamu binaları, askeri binalar, bankalar, hastaneler, oteller, okullar, fabrikalar, öğrenci yurtları ve spor tesisleri gibi toplu kulanım alanlarında en fazla tercih edilen ürün grubu olan Kale Elektronik Kabin Kilitleri, personelin kıymetli eşyalarını çalıntı ve hırsızlık olaylarına karşı korurken, çok basit ve fonksiyonel bir şekilde kullanım kolaylığı sağlıyor” dedi.

“Yanlış şifre alarm modunu devreye sokuyor”

Kabin kilidinin, dolap kapağının özel şifre belirlenerek kapatılmasıyla önemli belgeleri ve kişisel eşyaları her türlü kötü niyetli kullanıma karşı güvenle saklamaya yardımcı olduğunu anlatan Sinan Yorgancıgil, ayrıca kötü niyetli girişimlerde dolap kilidine üç defa yanlış şifre girildiğinde kilidin alarm moduna geçerek sesli ikaz verdiğini söyledi.

İstanbul Havalimanı’na verdikleri bir diğer ürünün ise çelik zırhlı kapılar olduğunu aktaran Yorgancıgil, “Kale Çelik Zırhlı Kapılar, alev ve kesmeye karşı zırh çeliği takviyesi sayesinde İstanbul Havalimanı’ndaki değerli varlıkları koruma altına alıyor” diye konuştu.

İstanbul Havalimanı’nda ağırlıklı olarak yerli mühendislerin geliştirdiği milli sistemlerin tercih edildiğini ifade eden Yorgancıgil, “Bu anlamda köklü bir geçmişe sahip, yerli ve güçlü bir markayız. İstanbul Havalimanı, Türkiye’nin dünyaya açılan vitrini olmaya hazırlanıyor. Türk ürünleri ve markalarının tanıtılması için en önemli platformlardan biri haline gelecek. Bu anlamda da yeni havalimanında tercih edilen markalardan biri olmak çok önemli bir fırsat niteliğinde” ifadelerini kaydetti.