Petkim, 2020'de operasyonel kârlılığını yüzde 21 artırdı

SOCAR Türkiye’nin iştiraki Petkim, portföyündeki ürünlerde dolar bazında meydana gelen ortalama yüzde 20 fiyat düşüşüne rağmen 2020'de operasyonel kârını (FAVÖK) bir önceki yıla göre yüzde 21 artırarak 1,9 milyar TL’ye çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petkim’in ürün portföyünde fiyatların 2019 yılına göre dolar bazında ortalama yüzde 20 düştüğü bir ortamda elde edilen bu başarıda; "verimlilik", "dijitalleşme", "kur ve faiz riskleri" ile "finansal enstrümanların doğru yönetilmesi", "faaliyet giderlerinin optimizasyonu", "etkin işletme sermayesi yönetimi" ve "STAR Rafineri ile gerçekleştirilen entegre üretim" etkili oldu.

Yurtiçi satışların payı yüzde 67'ye ulaştı

Açıklamaya göre Petkim, Türkiye’de pandemi sürecinde önemi artan tıbbi malzeme, ambalaj ve hijyenik ürünlerin üretiminde kullanılan hammaddelerin üretiminde önceliği yurtiçine verdi. 2020 yılında toplam satışlarını 12,1 milyar TL’ye çıkaran Petkim’in toplam cirosu içinde 2019 yılında yüzde 60 olan yurtiçi satışların payı ise 2020’de yüzde 67 seviyesine ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, 2020 yılı boyunca yurtiçi sanayicilerin taleplerine öncelik verdiklerini söyledi. Pandemide Türkiye’nin ihtiyacı olan petrokimyasal hammaddeleri sorunsuz sağlamak için kesintisiz üretim yaptıklarını belirten Mammadov, "Bu dönemde tüm dünyada üretimi durdurma kararı alan ya da kapasite düşürmek zorunda kalan rafineriler nedeniyle hammadde tedarikinde sorun yaşayan bazı petrokimya şirketleri de üretime ara vermek zorunda kaldı. Ancak STAR Rafineri ile entegre bir şekilde çalışan Petkim, üretimine ara vermeden özellikle yurtiçi müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabildi. İç piyasaya yönelmemizin de etkisiyle geçtiğimiz yıl ihracatımızda, 2019 yılına göre yüzde 30 düşüş oldu. Ancak yurtiçi taleplerine yanıt verebilmek için kesintisiz çalışmamız sonucunda toplam satış hacmimiz ve kârlılığımız 2019 yılına göre arttı.” dedi.

Net kârı yüzde 14 arttı

Petkim’in finansal performansında elde edilen başarıda STAR Rafineri ile entegre bir şekilde üretim yapmanın yanı sıra verimlilik ve dijitalleşme yönünde atılan adımların büyük etkisi olduğunu dile getiren Anar Mammadov, “Faiz ve kur riskleri ile finansal enstrümanların doğru yönetilmesi ve operasyonel masrafların optimize edilmesi de sonuçlarımıza olumlu yansıdı. Üretim süreçlerimizde sağladığımız iyileşme ve etkin bakım programlarıyla çalışma gün sayımız maksimuma çıktı. Attığımız bu adımların sonucunda 2020 yılında net kârımız yüzde 14 artarak 1,1 milyar TL’ye, operasyonel kârlılığımız da (FAVÖK) 1,9 milyar TL’ye ulaştı.” diye konuştu.