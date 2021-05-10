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Petkim, borç erteleme imkanı tanıdı

Petkim, yurt içi müşterilerinin 10 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında vadesi gelen borçlarını 1 Haziran'da tarihinde tahsil edilecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye'nin en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim Petrokimya Holding AŞ, tam kapanma döneminde vadesi gelen alacaklarına erteleme imkanı tanıdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petkim, COVID-19 salgını koşulları nedeniyle Türkiye genelinde uygulanmakta olan tam kapanma döneminde müşterilerine destek sağlamak amacıyla vadesi gelen alacaklarını erteleyecek.

Bu kapsamda şirket, yurt içi müşterilerinin 10 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında vadesi gelen borçlarını 1 Haziran'da tarihinde tahsil edilecek.