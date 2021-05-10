Petkim, borç erteleme imkanı tanıdı
Petkim, yurt içi müşterilerinin 10 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında vadesi gelen borçlarını 1 Haziran'da tarihinde tahsil edilecek.
Türkiye'nin en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim Petrokimya Holding AŞ, tam kapanma döneminde vadesi gelen alacaklarına erteleme imkanı tanıdı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petkim, COVID-19 salgını koşulları nedeniyle Türkiye genelinde uygulanmakta olan tam kapanma döneminde müşterilerine destek sağlamak amacıyla vadesi gelen alacaklarını erteleyecek.
Bu kapsamda şirket, yurt içi müşterilerinin 10 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında vadesi gelen borçlarını 1 Haziran'da tarihinde tahsil edilecek.