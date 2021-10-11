Petkim, ESG derecelendirmesinde dünyada ilk 10 arasına girdi

SOCAR Türkiye grup şirketlerinden Petkim, ESG risk değerlendirmesi alanında uzman bağımsız denetçi kuruluş Sustainalytics tarafından yapılan ve farklı sektörlerdeki şirketlerin denetlendiği, ‘Çevre, Sosyal ve Yönetişim (ESG)’ başlıklarının risk derecelendirmesinde önemli bir başarıya imza attı. Dünya genelinden şirketlerin faaliyetlerinin, çevre, toplum ve kurumsal yapılarına etkileriyle değerlendirildiği ESG kriterlerinde Petkim, ‘Ticari Kimyasallar’ kategorisi risk derecelendirmesinde, 206 şirket arasında 8’inci oldu.

Bir şirketin sektörde önemli risklere maruz kalıp kalmadığını ve bu riskleri ne ölçüde yönettiğini değerlendiren ve global ölçekli bir sürdürülebilirlik akreditasyonu olan ESG incelemesinde alınan sonuçlar, şirketlerin dünya piyasalarında finansmana erişim ve kurumsal itibar değerlendirmelerinde önemli bir kriter olarak izleniyor.

“Sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemin bir ispatı”

SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, sürdürülebilir üretimin her zaman faaliyet odaklarına aldıkları bir süreç olduğunu söyledi.

Sürdürülebilirlik performansını ölçümleyen ESG değerlendirmesine temel olan altyapıların oluşturulması ve geliştirilmesi çalışmalarını önce holding çatısı altında başlattıklarını, sonrasında grup şirketlerinde devam ettirdiklerini anlatan Gahramanov, “Global ESG derecelendirmesinde grup şirketimiz Petkim ile elde ettiğimiz başarılı performans da, sürdürülebilir üretim adına gerçekleştirdiğimiz kapsamlı altyapı ve entegrasyon çalışmalarımızın önemli sonuçlarından biri oldu. Bu sonuç, aynı zamanda SOCAR Türkiye olarak sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemin ve faaliyet zincirimizde yer alan tüm paydaşlarımızın yanı sıra toplumsal kalkınmayı da gözeten, bu zincirdeki herkes için değer üretmeyi hedefleyen sürdürülebilirlik yaklaşımımızın kanıtı oldu. Sürdürülebilirlik yatırımlarına, bu konuda katma değer sağlayacak çözümlere ve Ar-Ge çalışmalarına devam ediyor; iş süreçlerimize entegre ettiğimiz yenilikçi uygulamaların yanında, imza attığımız uluslararası protokoller ve katıldığımız küresel çalışmalarla uluslararası toplumla birlikte sürdürülebilirlik hedeflerine yol alıyoruz.” şeklinde konuştu.