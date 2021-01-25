Petkim, kimyada Ege'nin "ihracat şampiyonu" oldu

SOCAR Türkiye’nin iştiraki Petkim, 2020 yılında kimya sektöründe Ege'nin "ihracat şampiyonu" oldu. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" pandemi nedeniyle bu yıl yapılamazken, ihracat şampiyonları listesi EİB tarafından özel bir ilan ile duyuruldu. Listede Petkim kimya sektöründe birinci, tüm sektörler kategorisinde ise ikinci sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ege İhracatçı Birlikleri’nin bir ilanla duyurduğu "2020 Yılı Ege Bölgesi İhracatın Yıldızları" listesinde kimya sektöründe birinci, tüm sektörler kategorisinde ise ikinci olarak yer alan Petkim, yıl içinde 363 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

STAR Rafineri ile entegrasyondan sağlanan sinerji ile ülke sanayinin devamı için üretimini sürdüren Petkim, bu dönemde Türkiye için çok önemli ve stratejik olan tıbbi malzeme ve ambalaj hammaddelerinin üretimindeki ağırlığını artırdı. Pandemi ve global koşulların etkisiyle ürün fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen Petkim, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 311 milyon TL'ye çıkardı.

"İhracatta güçlü pozisyonumuzu koruduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, Petkim’in pandemi sürecinde yerli üreticilerin ihtiyaçlarına öncelik verdiğini söyledi. Petkim'in, küresel tedarik zincirinde kırılmaların yaşandığı bu dönemde üretime aralıksız devam ettiğini belirten Mammadov, "İç piyasanın hammadde talebini karşılamak bizim için ilk sırada yer aldı. Bu arada pandeminin etkisi ile petrol fiyatları rekor oranlarda gerilerken petrokimyasal ürünlerin fiyatları da düştü. Tüm bu gelişmelere rağmen ihracattaki güçlü pozisyonumuzu koruduk ve Petkim, uzun yıllardır tekrarlandığı gibi 2020 yılında da kimya sektöründe yine Ege Bölgesi’nin ihracat şampiyonu oldu." dedi.