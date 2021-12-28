Petkim, STAR'da hisse devrini erteledi
Petkim, Aliağa'daki STAR rafinerisinde yüzde 18 payı devralma ve ödeme yapma tarihini bir yıl erteledi.
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Petkim, SOCAR'a ait Aliağa'daki STAR rafinerisideki yüzde 18 payın satın almak için yapacağı ödeme ve pay devrini gelecek yıl sonuna kadar erteledi.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada tarihin 3 Ocak'tan 31 Aralık 2022'ye ertelenmesine gerekçe olarak petrokimya sektöründeki belirsizlikler ve şirketin borçluluğunu azaltma isteği gösterildi.