Petkim, STAR'da hisse devrini erteledi

Petkim, SOCAR'a ait Aliağa'daki STAR rafinerisideki yüzde 18 payın satın almak için yapacağı ödeme ve pay devrini gelecek yıl sonuna kadar erteledi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada tarihin 3 Ocak'tan 31 Aralık 2022'ye ertelenmesine gerekçe olarak petrokimya sektöründeki belirsizlikler ve şirketin borçluluğunu azaltma isteği gösterildi.