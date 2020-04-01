Petkim, tıbbi malzeme ve ambalaj hammaddelerinin üretimine ağırlık verdi

01 Nisan 2020

Plastik, medikal ve ambalaj sanayii için hammadde tedarikinde kritik bir role sahip olan

Petkim, Türkiye’de bu zor dönemde ihtiyaç duyulan hammaddeleri tedarik etmeye aralıksız olarak devam ediyor.



Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi Petkim, virüse karşı önlem amacıyla kullanımı artan ambalaj, tek kullanımlık plastik ve medikal ürünlerin hammadde talebini 24 saat kesintisiz üretim yaparak karşılıyor. Söz konusu ürünler için petrokimya sektörünün tedarik zincirinin kritik bir önem taşıdığını kaydeden SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, “Dünya plastik endüstrisi, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede ürünleriyle ön saflarda yer alıyor. Türkiye’de bu sektörün en önemli oyuncusu olarak 55 yıldır iç piyasaya tedarik sağlıyor, petrokimya ürünleri ihtiyacının yaklaşık yüzde 18’ini karşılıyoruz.



Hammadde sağladığımız plastik sektörü, hastaların tedavisi ve sağlık personelinin korunması için gerekli olan malzemelerin üretimini yaptığı için hammadde sorunu yaşamamalı. Bu zorlu dönemde ithalat yerine iç piyasadaki üreticilerle ivedi ve yerli çözümler geliştirebilmenin ülkemiz için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Petkim olarak bu süreçte yerli üreticinin hammadde taleplerine kesintisiz yanıt vererek üzerimize düşen sorumluluğu büyük bir özveri ile yerine getiriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

‘Üretim ve dağıtım kesintisiz karşılanıyor’

Yeni tip koronavirüs nedeniyle global ekonominin olumsuz etkilendiğine de dikkat çeken Anar Mammadov sözlerine şöyle devam etti: “Bu süreçte Petkim olarak operasyonlarımız devam ediyor.

Üretimimizde, bu dönemde ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerin ve ambalajların girdi türlerine ağırlık verirken, gelen talepleri karşılamak için büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Örneğin son günlerde çok fazla gündemde olan maske ve tulum kumaşı üretiminde kullanılan ‘polipropilen nonwoven’ türünden gelen taleplerin tamamını karşılıyoruz. Bu kritik süreçte Petkim olarak, bu ürünlerin satış fiyatlarında herhangi bir artışa gitmezken üretim ve dağıtımı kesintisiz yerine getirmek için de var gücümüzle çalışıyoruz.”