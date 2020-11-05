Petkim, üçüncü çeyrekte kârını yüzde 114 artırdı

05 Kasım 2020

SOCAR Türkiye’nin petrokimya alanındaki iştiraki Petkim, pandemiye rağmen üçüncü çeyrekte 311 milyon TL kâra ulaştı.

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamaya göre, Petkim’e kâr getiren finansal sonuçlarda operasyonel maliyetlerin optimize edilmesi, üretim süreçlerinin geliştirilmeye devam edilmesi ve etkin bakım programları ile fabrikaların çalıştığı gün sayısının maksimum seviyeye çıkarılması gibi yönetsel adımlar etkili oldu.

Üçüncü çeyrekte de 2020 yılının başında belirlediği bütçe hedefleriyle uyumlu performansını sürdüren Petkim, kârlılığını ikinci çeyreğe göre yüzde 114, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 36 artırdı. Böylece şirket, ilk üç çeyrekteki operasyonlardan 1,7 milyar TL nakit akışı sağlayarak likidite pozisyonunu daha da güçlendirdi.

"Ürün fiyatlarının yüzde 25 düştüğü bir dönemde kârlılığımız arttı"

Petkim’in 2020 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, petrokimya sektörünün COVID-19 salgını sırasında da yoğunluğunu kaybetmediğine dikkat çekti.

Süreçten petrokimyasal hammaddelere olan talep diğer sektörlere göre daha az etkilendiğini belirten Mammadov, "Örneğin, özellikle başta ambalaj sektörü ve medikal ürünlerde olmak üzere birçok alanda kullanılan termoplastik ürünlere talep çok sınırlı bir şekilde etkilendi. Petkim olarak pandemi öncesinde planladığımız satış hedeflerimize salgın koşullarına rağmen ulaştık. 2020 yılının dokuz aylık döneminde pandemi ve global koşulların etkisiyle ürün fiyatlarında yüzde 25 düşüş olmasına karşın, geçen yılın aynı dönemine göre kârımız yüzde 36 artarak 311 milyon TL seviyesine ulaştı.” dedi.

Toplam satışların yüzde 29'u petrokimyasal ürünlerden geldi

Pandemi gölgesinde geçen yılın ilk dokuz ayında kendi ürettikleri ürünlerin yanı sıra toplam satışlarının yüzde 29’unu oluşturan petrokimyasal ürünlerin ticaretinde de oldukça iyi rakamlara ulaştıklarına ve böylelikle Türkiye’nin cari açığının azaltılmasına katkı sağladıklarına dikkat çeken Mammadov, şöyle devam etti: “Petkim’in gösterdiği yüksek performansta; dijital yatırımlarımıza bağlı olarak üretim süreçlerinin geliştirilmesi ile sağladığımız verimliliğin yanı sıra doğru fiyatlama ve operasyonel masraflarımızın optimize edilmesi de etkili oldu. Yine etkin bakım programları sayesinde çalışma gün sayısını en üst seviyelere çıkarmayı başardık. Bu arada dünya genelinde ticaretin aksadığı bir dönemde Petkim, ihtiyacı olan ana hammaddesi naftayı STAR Rafineri’den kesintisiz ve yüksek kalitede temin etmeye devam etti. STAR Rafineri ile sağlanan bu sinerji ile pandemi döneminde Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu petrokimya ürünlerini kesintisiz olarak üretebildik.”