Petkim ve STAR Rafineri’de logo değişikliği

SOCAR Türkiye, operasyonel ve kültürel entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla grup şirketlerinde başlattığı logo revizyonuna devam ediyor. Alev amblemi, SOCAR Türkiye iştiraklerinden Bursagaz ve Kayserigaz’ın ardından Petkim ve STAR Rafineri logolarında da yerini aldı.

SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, SOCAR Türkiye'nin rafineri, petrokimya, doğal gaz, enerji servis hizmetleri, lojistik ve telekomünikasyon alanlarındaki yatırımlarıyla Türkiye'nin en büyük endüstriyel holdingi olduğunu belirterek, "Verimli, sürdürülebilir ve daha rekabetçi bir üretim için farklı iş kollarında faaliyet gösteren grup şirketlerimiz arasındaki entegrasyonu başarıyla tamamladık. Tek SOCAR, Tek Alev projeksiyonumuz da oluşturduğumuz entegre yapımızın kurumsal iletişimdeki ifadesini başarıyla yansıtan bir yaklaşım oldu." ifadelerini kullandı.