Petkim, yılın ilk çeyreğinde 131 milyon lira net kâr ile açıkladı

Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden Petkim, yılın ilk çeyreğini 131 milyon lira net kâr, 9.2 milyar lira net satış rakamıyla kapattı.

Petkim, geçtiğimiz yıldan bu yana süren ve tüm dünyayı etkileyen petrokimya piyasasındaki olumsuz koşulların, düşen kar marjlarının, hammadde fiyatlarının artışının etkisine rağmen ilk çeyrekte güçlü bilançosunu ve nakit pozisyonunu korumayı başardı. Bu sonuçta, Petkim’in disiplinli ve proaktif işletme sermayesi yönetimi etkili oldu.

2023 yılı 1. Çeyrek sonuçları ve petrokimya piyasasındaki düşük beklentiler dikkate alındığında, STAR Rafineri’deki hisse alım işleminin %12’ye revize edilmesi kararı da petrokimya sektöründe daralmanın yaşandığı bir dönemde Petkim’e 240 milyon dolarlık likidite iyileşmesi sağlayacak.