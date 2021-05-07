Petkim'den 892 milyon TL net kâr

SOCAR Türkiye’nin iştiraki Petkim, 2021’in birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Bu dönemde kapasite kullanım oranı yüzde 92’yi bulan Petkim'in net karı bir önceki çeyreğe göre yüzde 43 artışla 892 milyon TL oldu.

Yılın ilk çeyrek sonuçlarını değerlendiren SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, pandemi döneminde ihtiyacı artan tıbbi malzeme ve hijyenik ürünlerde kullanılan hammaddelerin üretimine yoğunlaşarak önceliği yurtiçi talebin karşılanmasına verdiklerini ve yurt içi sanayicilerin taleplerini karşıladıklarını aktardı. Yılın ilk çeyreğinde başarılı bir finansal performans sergilediklerini belirten Mammadov, “FAVÖK (operasyonel kâr) rakamlarımız TL bazda bir önceki çeyreğe göre yüzde 56 artış gösterdi. Zor bir süreçte elde edilen bu performansımızda, inovatif çözümlerle operasyonel verimliliğin yükseltilmesinin büyük etkisi oldu. Fabrikalarımızda verimliliğin artması için yaptığımız ilave yatırımların tutarı 131 milyon TL’yi buldu. Finansal sürdürülebilirliği destekleme hedefiyle borç ödemelerimizi önceliklendirerek, bu dönemde gerçekleştirdiğimiz 478 milyon TL’lik net finansal ödemeyle de güçlü finansal yapımızı ortaya koyduk.” ifadelerini kullandı.