Petkim'den ikinci çeyrekte 1.3 milyar lira net kâr

SOCAR Türkiye’nin iştiraki Petkim, 2021 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 2021’in ikinci çeyrek sonuçlarıyla tüm zamanların en iyi finansal performansına imza atan Petkim, 1 milyar 325 milyon TL net kâr elde etti. Toplam ciroda ise 7 milyar 397 milyon TL’ye çıkarak her iki göstergede de şirket tarihinin en yüksek rakamlarına erişildiği Petkim’in ilk 6 aylık net kârı 2 milyar 216 milyon TL’ye ulaştı.

Petkim’in 2021 ikinci çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, petrokimya piyasalarında Asya ve Amerika bağlantılı tedarik zincirindeki kırılmalar ve bunlara bağlı ihtiyaç fazlası alımın oluşturduğu talebin, Petkim’in de üreticisi olduğu ürün fiyatlarında global bir yükselişe yol açtığını söyledi.

Aşılamanın artışıyla pandemiden çıkış beklentisinin de toplam talepte tetikleyici bir etki yaptığını belirten Mammadov, “Yaşanan tüm bu gelişmeler, Petkim’in rekor seviyeye ulaşan kârlılığında önemli etkenler oldu. Üretim maliyetlerinin bir önceki yıla göre yüzde 110 seviyelerinde arttığı, nafta fiyatlarındaki artışın da geçen yıla göre yüzde 60’ları bulduğu bir dönemde STAR Rafineri ile kesintisiz entegre üretimimiz, Petkim’de kârlılığı yükselten bir diğer önemli etken oldu. Kapasite kullanım oranının da bir önceki çeyreğe göre 2,5 puan arttığı Petkim, aynı zamanda bildiğiniz gibi üretimden satışların yanı sıra ticari satış faaliyetleri de gerçekleştiriyor. Bu satışlarımızdaki artış da rekor kârlılığa önemli bir katkı yaptı.” şeklinde konuştu.

Kısa vadeli borcunu azalttı

Bu dönemde gerçekleşen 7 milyar 397 milyon TL’lik toplam cironun 2 milyar 649 milyon TL’sinin ticari satışlardan oluştuğunu bildiren Anar Mammadov, gösterdikleri performansta yaşanan küresel gelişmeleri doğru okuyarak hızlı ve isabetli adımlar atmalarını büyük katkısı olduğunu vurguladı.

Kısa vadeli borçlarını yaklaşık 90 milyon dolara azalttıklarını söyleyen Mammadov. “Bu durum, net faiz masraflarımızı azalttığı için net karımıza da olumlu bir etki yaptı. Tüm bunlara ek olarak; aktif büyüklüğümüzü yüzde 23, özkaynaklarımızı da yüzde 29 arttırarak finansal pozisyonumuzu güçlendirdik ve şirketimizin uzun vadeli değerinin artmasına önemli katkıda bulunduk. Pandemi kaynaklı dalgalanmaların hâlâ sürdüğü bir ortamda ortaya koyduğumuz bu başarılı performansın, küresel rekabetteki güçlü konumumuzu perçinlediğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.