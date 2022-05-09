Petkim'den ilk çeyrekte 1,8 milyar TL net kâr

Türkiye’nin en büyük dış yatırımcısı SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden Petkim, 2022 yılının ilk çeyreğini 1,7 milyar TL brüt, 1,8 milyar TL net kârla kapadı. Petkim, küresel çapta jeopolitik risklere rağmen ilk çeyrekte gösterdiği yönetim başarısı, verimlilik artırıcı çalışmalar ve STAR Rafineri’nin kesintisiz hammadde desteğiyle 2022'ye iyi başladı.

2022’nin ilk çeyreğinde kur korumalı mevduat sisteminin de etkisiyle nakit pozisyonunu güçlendirmeyi başaran Petkim, maliyet artışlarına rağmen üretimine ara vermeden devam etti. İlk 3 aylık dönemde 11,4 milyar TL satış geliri elde eden Petkim, ticari satışlarının payı da toplam satışlar içinde yüzde 33’e ulaştı. Petkim bu zorlu süreçte tahakkuku gerçekleşen 258 milyon TL’lik kurumlar gelir vergisi ile ülke ekonomisi için de finansal değer üretmeye devam etti.