PETLAS 2021’de kapasitesini yüzde 15 artıracak

2020’de 115 ülkeye 200 milyon dolara yakın ihracat gerçekleştiren PETLAS, 2021’de 80 milyon dolarlık yatırımla üretim kapasitesini yüzde 15 artırarak, ihracat dahil toplam cirosunu 600 milyon dolara yükseltmeyi planlıyor.

PETLAS Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan, 2021 yılındaki kapasite artışıyla birlikte; binek, hafif ticari, kamyon otobüs, zirai, iş makinesi, askeri ve uçak ürün gruplarının hepsinin tek çatı altında üretildiği dünyanın en büyük lastik fabrikası olacaklarını söyledi. Özcan, 2021 yılında ihracat gelirini 250 milyon dolar olarak öngördüklerini söyledi. Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Türkiye’nin kendi savunma sanayisini oluşturma çalışmaları çerçevesinde kurulan PETLAS’ın 1997’de özelleştirildiğini ve 2005’te Abdülkadir Özcan A.Ş (AKO) tarafından satın alındığını hatırlatan Özcan, bugüne kadar 5 milyar lira yatırım yaptıklarını kaydetti.

115 ülkeye ihracat yapıyorlar

ISO 500’de 95’inci sırada yer aldıkları ve aynı listede ihracat sıralamasında ise 74’üncü oldukları bilgisini veren Abdülkadir Özcan, Türkiye genelinde ise en çok ülkeye ihracat yapan 11’inci şirket olduklarını anlattı. 2019’da 210 milyon dolar seviyesinde olan ihracatı, COVID-19’un olumsuz etkilerine rağmen 2020’de büyük ölçüde koruma başarısı gösterdiklerini belirten Özcan, 115 ülkeye ihracat yaptıklarını vurguladı. Bu yılı 200 milyon dolara yakın ihracatla kapatmayı öngördüklerini belirten Özcan ayrıca üretim kapasitelerini de yüzde 15 artırıp, cirolarını 600 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.