Petlas, ABD pazarında agresif!
ABD pazarına özel lastik üretimi için 60 milyon dolarlık yatırımı hayata geçiren PETLAS, söz konusu ülkeye olan ihracatını 100 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyor.
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