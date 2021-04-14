Petlas, bu yıl 250 milyon dolarlık ihracat hedefliyor

AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren Petlas, yılı 250 milyon dolarlık ihracat ile tamamlamayı planlıyor.

AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre Petlas’ın 6 kıtada 120 farklı ülkeye yayılan ihracat pazarları arasında ABD, Almanya, İtalya gibi büyük ölçekli otomotiv endüstri ve pazarına sahip ülkeler de yer alıyor. 2020 yılında yaklaşık 200 milyon dolar düzeyinde ihracat gerçekleştiren Petlas, 2021'de yaklaşık yüzde 25’lik artışla ihracatını 250 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

Öte yandan ABD pazarına yönelik ihracatında da agresif hedeflerle hareket eden Petlas, ABD pazarına ihracatını orta ve uzun vadede 100 milyon dolar düzeyine ulaştırmayı planlıyor. Petlas'ın bu doğrultuda 60 milyon dolarlık yatırımı devam ediyor.

"Yerli iş gücü ile üretiyor ve dünyaya satıyor"

Yılın ilk çeyreğinde özellikle ihracat tarafında başarılı sonuçlar elde ettiklerini söyleyen Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, "2021 yılı ihracat hedefimizi, ülkemize sağladığımız ihracat gelirlerimizi yüzde 20-25 bandında artırmak ve yaklaşık çeyrek milyar dolar düzeyinde ihracatla ülke ekonomisine katkılarımızı artırarak sürdürmek oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Petlas'ta 2020 yılı içinde gerçekleştirilen kapasite artışına paralel olarak, mevcut ürün gamının çeşitlendirilmesine ve verimliliğin artmasına yönelik yatırımların sürdüğünü açıklayan Özcan, "Şirketimizde gerek iç pazar, gerek ihracata yönelik yatırımlar sürekli bir şekilde devam ediyor. Petlas, binek araçlardan kamyon ve otobüslere, traktörlerden askeri birlik ve güvenlik güçlerinin kullandığı araçlara, iş makinelerinden savaş jetlerine, 80 farklı desen ve 2 bin 500 farklı ebatta üstün nitelikli lastikleri üretiyor ve dünyaya satıyor. 2021 yılı içinde, ürün gamımızın tümünde, özellikle de kamyon otobüs (TBR) lastiklerde büyümeyi sürdürmeyi hedefliyoruz."