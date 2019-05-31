Petlas'ın hedefi 260 milyon dolarlık ihracat

31 Mayıs 2019

Abdulkadir Özcan Şirketler Grubu (AKO Grup) bünyesinde faaliyet gösteren Petlas, yüzde 100 yerli sermayeyle başta lastik olmak üzere akü ve jant üretimi yapıyor. 2018 yılında 202 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını kaydeden Petlas Genel Müdürü Yahya Ertem, toplam cirolarının bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 18’lik artışla 2 milyar liraya yükseldiğini ifade etti.

Diğer yandan İSO 500 2018 verilerine göre, Türkiye’nin en büyük 100 sanayi kuruluşu içinde 95’inci sırada yer aldıklarını dile getiren Ertem, “Sıralamada istikrarlı yükselişimizi sürdürüyoruz. İSO 500’ün ihracat sıralamasında da 64’üncü sıraya yükseldik. Ayrıca, bu yıl ihracatımızı 260 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. 2018 yılında 2 milyar lira seviyesinde gerçekleşen toplam ciromuzu da 2.6 milyar liraya yükseltmeyi planlıyoruz” dedi.

Hali hazırda yıllık yaklaşık 168 bin ton olan üretim kapasitelerinin bulunduğunu bildiren Yahya Ertem, fabrikalarında devam eden yatırımların bitmesiyle yıllık 200 bin tonluk kapasiteye ulaşacaklarını ifade etti.

Takip eden yıllarda yapılacak 1 milyar dolar yatırımla üretim kapasitelerini 440 bin tona çıkarmayı planladıklarını anlatan Ertem, “Doğrudan istihdamımızı 10 bin kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz. AKO Grup bünyesinde yer alan diğer AKO Jant, AKO Akü ve AKO Lastik Kaplama şirketleri de hedefleri doğrultusunda iç pazar ve ihracat büyümelerini sürdürüyorlar” diye konuştu.

“50 milyon dolarlık yatırım yaptık”

AKO Grup’un toplam gelirleri içinde lastiğin payının yüzde 80-85 düzeyinde olduğunun altını çizen Yahya Ertem, Petlas’ın bu yıl inşaat ve kapasite artırımı için alınan makine ve ekipmanlar için 50 milyon dolarlık bir harcama yaptıklarına dikkat çekti.

ABD pazarındaki büyüme hedefleri doğrultusunda bu yatırımları yaptıklarını söyleyen Ertem, “Yerli Ar-Ge ve yerli iş gücüyle ürettiğimiz Petlas ve Starmaxx markalı lastik ürünlerimiz ABD pazarındaki ürün özelliği beklentisini yüzde 90 karşılıyor. ABD’ye şu anda zirai lastik üzerinden kayda değer satışımız var. Yapılacak yatırımla binek otomobilden otobüs ve kamyona kadar birçok segmentte satışımız olacak. ABD’nin, Çin menşeli ürünlere uyguladığı kota nedeniyle ortaya çıkan fırsatı değerlendirmek istiyoruz” ifadesini kullandı.

AKO Akü’ün yaklaşık 60 ülkeye ihracat yaptığını söyleyen Yahya Ertem, AKO Jant’ın ise ihracat yaptığı ülke sayısını kısa sürede 25’e çıkardığını ve aynı zamanda yerli askeri araçların pek çoğu için özel tasarım zırhlı jantlar da ürettiğini dile getirdi.

AKO Lastik Kaplama’nın da 2018 yılında 9 milyon liralık yatırım yaptığının altını çizen Ertem, şunları söyledi: “ AKO Lastik Kaplama üretimde hedeflerinin yüzde 40 üzerinde büyüme kaydetti. AKO Grup’un ortağı Japon Sumitomo Rubber ile 500 milyon dolar yatırımla kurulan Falken ve Dunlop marka lastiklerin üretimini Çankırı’da gerçekleştiren Sumitomo Rubber AKO Türkiye lastik fabrikası ise imal ettiği lastiklerin yüzde 80’ini ihraç ediyor.”