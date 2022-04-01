Petrol Ofisi CEO’su Şiper: Koşullar ne olursa olsun yatırımlarımızı sürdüreceğiz

Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, Petroleum Istanbul 2022 konferansı kapsamında yatırım planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eylül 2021 itibarıyla dolar kurunda yaşanan hareketlenme, uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarındaki artış ve Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı belirsizlik ile güvenlik sorunlarının söz konusu olduğunu kaydeden Şiper, “Petrol Ofisi, en zorlu koşullarda dahi tüm faaliyetlerini kesintisiz ve başarılı olarak sürdürmeye, sektörüne örnek olmaya, ülkesine katkı sağlamaya devam ediyor. Güçlü adımlarla büyümeye yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Pandemi koşullarında da durmadık aksine bayi ağı olarak, pazar payı olarak büyüdük, liderliklerimizi sürdürdük, yatırımlarımızda herhangi bir duraksama olmadı. Yaşanan gündemlerden bağımsız olarak, koşullar ne olursa olsun işimizi en iyi şekilde yapmaya, güçlü adımlarla ilerlemeye, yatırımlarımıza ve büyümeye devam edeceğiz.”