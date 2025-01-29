Petrol Ofisi Grubu ve Ascendum'dan yeni iş birliği

Petrol Ofisi Grubu ve Volvo iş makinalarının Türkiye Distribütörü Ascendum arasında imzalanan 3 yıllık anlaşma kapsamında Volvo iş makinalarına özel olarak formüle edilmiş madeni yağlar Kocaeli'ndeki Derince tesisinde üretilecek.

Konuya dair açıklamada bulunan Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, "Ascendum ile yaptığımız anlaşmayla Derince'deki fabrikamızda Volvo markalı madeni yağların üretimine başlıyoruz. Volvo iş makinaları için hem yüksek performans hem de verim sağlayacak bu özel formüllü madeni yağlar Texaco teknolojisi ile hazırlanacak. Texaco'nun üstün teknolojisini geniş dağıtım ağımız sayesinde Ascendum ve Volvo müşterileri ile buluşturacak olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

İki şirketin yeni iş birliğini depğerlendiren Ascendum Makina Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Mustafa Mümtaz Civan, "İş makinalarının zor şartlardaki çalışma performansını desteklemek ve iyileştirmek için özel olarak geliştirilen orijinal Volvo yağları artık Texaco'nun üstün teknoloji ve kalite anlayışıyla üretilecek. Bu değerli iş birliğine katkı sağlayan tüm ekip üyelerine teşekkür eder, bu ortaklığın her iki taraf için de yeni başarılar getirmesini dilerim" dedi.