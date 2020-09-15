Petrol Ofisi, güneş enerjili istasyon sayısını 5'e çıkardı

15 Eylül 2020

Petrol Ofisi’nin 2019 yılında Muğla Bodrum’da Paşalılar Petrol (42,075 kWp) ile başladığı güneş enerjili istasyon projesine, daha sonra sırasıyla İzmir Çiğli’de Yaman Petrol (44,28 kWp), Torbalı’da As Mira Petrol (42,24 kWp), Antalya Alanya’da Ali Şahin Petrol (70,62 kWp) ve son olarak da Ankara’da Kadem Petrol (59,40 kWp) eklendi. Proje dahilindeki Petrol Ofisi istasyonları elektrik ihtiyaçlarının tamamına yakınının güneş enerjisinden karşılamanın yanı sıra ürettikleri fazla enerjiyi de şebekeye veriyor.

Toplam 258,61 kWp kurulu güce sahip

Konuyla ilgi yapılan açıklamaya göre, Petrol Ofisi istasyonlarının güneş enerjisi sistemleri kurulumu RM İstanbul ve Solarçatı tarafından gerçekleştiriliyor. Ankara'da Kadem Petrol ile toplam 258,61 kWp kurulu güce ulaşan Petrol Ofisi’nin 5 istasyonu, yıllık toplam 426.368 kWh güneş elektriği tüketecek. Bu rakam 140 evin bulunduğu bir kasaba ya da mahallenin bir yıllık elektrik tüketimine eşdeğer. Petrol Ofisi istasyonlarda tüketilecek güneş enerjisinden üretilen elektrik ile aynı zamanda her yıl ortalama bin 280 ağaç kurtarılırken, 196 tonluk karbon salımı da önleniyor.

“Güçlü, yeni nesil, daha verimli, yerli üretim teknolojileri tercih ettik”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, elektriğini güneş enerjisi ile karşılayan istasyon sayısını artırmaya devam edeceklerini söyledi. Şiper, "Bu alandaki gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve hedefimiz, Petrol Ofisi’nin ülkemize, geleceğe yönelik genel yaklaşım ve sorumluluk bilincinin de en güzel örneklerinden biridir.” dedi.

Güneş enerjisi projesinin, Petrol Ofisi’nin felsefesini, ruhunu, standartların taşıyan en güzel örneklerden birini oluşturduğunu belirten Selim Şiper, “Petrol Ofisi, 79 yıldır olduğu gibi bugün de doğduğu bu topraklara karşı duyduğu sorumlulukla, ülkemize, sektörlerimize ve topluma katkı sağlayacak önemli adımlar atıyor. Sektörlerindeki liderliğin yüklediği misyon ile geliştirmelere, yeniliklere imza atıyor, öncülük yapıyor. Bu 5 istasyonumuzun elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden elde etmesi de işte bu yaklaşımımızın, felsefemizin bir yansıması ve en güzel örneklerinden biridir. Bu alanda da de lidere yakışır şekilde özen ve titizlikle hareket ettik, en iyisini, en idealini, ileri teknolojiyi hedefledik. Bu konudaki hedeflerimizi herhangi bir rakamla sınırlamadık. Uygun ve istekli olan, mümkün olan her istasyonumuzun elektrik ihtiyacını güneş enerjisi ile karşılayabilmesi arzusu taşıyoruz.” ifadelerini kullandı.