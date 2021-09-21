Petrol Ofisi, MUSE Creative Awards 2021'de 13 ödül aldı

Petrol Ofisi’nin geliştirdiği projeler uluslararası alanda ödüllendirilmeye devam ediyor. Son olarak şirketin dört projesi, küresel prestije sahip MUSE Creative Awards 2021'de 13 farklı kategoride ödül aldı.

Petrol Ofisi, Altınordu Oyun Kit Tasarımı, İTÜ Çekirdek Sosyal Sorumluluk Projesi, Özel Günler İçerik Serisi ve Sosyal Lig Fantezi Futbol Uygulaması ile 7 ‘Platinium’ ve 6 ‘Gold’ ödül aldı.

MUSE Creative Awards 2021'de markaların reklam, pazarlama, dijital medya gibi alanlarda gerçekleştirdiği yaratıcı fikirler ve tasarım çalışmaları değerlendirilerek ödüllendiriliyor.

Dijital medyayı etkin ve güçlü şekilde kullanan markalardan biri olduklarını belirten Petrol Ofisi Pazarlama Yöneticisi (CMO) Beril Alakoç, "Bu iletişimi en doğru zamanlama, kanallar, içerik, çizgi ve renklerle gerçekleştiriyoruz. İletişim kanallarının efektif kullanımına da büyük özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda dijital medyayı da etkin ve güçlü şekilde kullanan markalardan biri konumundayız." ifadelerini kullandı.