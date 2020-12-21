Petrol Ofisi Tchibo ile işbirliği yaptı

Bu yenilikler kapsamında istasyonlarını sadece akaryakıt alınan yerlerin ötesine taşıyarak, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabildikleri, molalarda kendilerini yenileyebildikleri alanlara dönüştüren Petrol Ofisi, dünyaca ünlü kahve markası Tchibo ile de iş birliği yapıyor.

Kurduğu iş birlikleri istasyonlarını sadece akaryakıt alınan yerlerin ötesine taşıyan Petrol Ofisi, iş birliği yaptığı kurumlara kahve markası Tchibo'yu da ekledi.

Tchibo ile yaptıkları iş birliğine ilişkin açıklama yapan Petrol Ofisi CMO’su Beril Alakoç, “İstasyonlarımızda hayata geçirdiğimiz yenilikler ve geliştirdiğimiz iş birlikleri ile en iyi müşteri deneyimini sunmayı arzuluyoruz. Bu kapsamda müşteri memnuniyetini geliştirecek, marka iş birliklerine de her zaman önem verdik. Gerek ülkemizin gerekse dünyanın alanlarında öne çıkmış firmalarıyla iş birliklerini hayata geçirdik. Müşteri deneyimini geliştirmek adına iş birliği yaptığımız markalardan biri de kahve markası Tchibo.” dedi.

“Müşteri memnuniyeti pazarlama alanında fark yaratan bir konu”

Akaryakıt istasyonlarında müşteri deneyiminin yapılan iş birlikleriyle daha da güçlendiğini belirten Beril Alakoç, şunları söyledi: “Müşteri deneyimi, ürün, hizmet kalitesi, doğru zaman yönetimi gibi birçok açıdan farklı kriterlere sahip olan akaryakıt pazarı için çok önemli bir konumda. Petrol Ofisi olarak, geçtiğimiz yıl Müşteri Deneyimi Yönetimi ile ilgili sektörde benzeri bulunmayan bir organizasyonu hayata geçirdik. Özel bir sistem, birim ve kadro kurduk. Şirketimizin her birimine, paydaşlarımıza, bayilerimize müşteri deneyimi eğitimleri verdik. Bu açıdan bayisinden, akaryakıt satış görevlisine, şirketimiz çalışanlarına kadar hizmet zincirindeki her bir halka, müşteri deneyimi bilincine sahip ve bunu daha da geliştirmeye devam ediyoruz.”